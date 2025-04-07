ВОЗ: Covid-19 унес жизни свыше 7 млн человек в мире

Covid-19 унес жизни 7,1 млн человек в мире, но теперь считается сезонным заболеванием, сообщил ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

На март 2025 года число случаев Covid-19 достигло 778 млн. Число официально зарегистрированных смертей – 7 млн 100 тыс. Хотя госпитализации продолжаются, вирус стал менее опасным, но все еще представляет угрозу.

Бердыклычев отметил, что данные о заболеваемости и смертности могут быть неточными, так как в разных странах изменился подход к тестированию и отчетности. Сейчас Covid-19 все больше напоминает сезонный грипп.

Основные меры профилактики остаются актуальными:

— При симптомах лучше оставаться дома, чтобы не заражать окружающих;

— Ношение маски помогает снизить распространение вируса;

— Регулярное мытье рук, избегание людных мест и хорошая вентиляция также важны;

— При кашле и чихании лучше прикрывать рот платком или отворачиваться.