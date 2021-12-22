ВОЗ: Число смертей от коронавируса в мире снизилось на 9%, новых случаев — на 2%

За минувшую неделю коронавирусом заразились во всем мире более 4,1 млн человек, жертвами стали более 44 тыс. Снижение показателя наблюдается в обоих случаях, отметили в ВОЗ.

Так, количество новых заражений снизилось на 2%, смертей — на 9% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом значительный рост заболеваемости (на 53%) и смертности (на 15%) зафиксирован в Африке. Также число заражений выросло в Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%), хотя количество летальных исходов там уменьшилось на 6%.

На Европу приходится 63% случаев заражения за неделю и 60% смертей. Несмотря на это здесь также наблюдается снижение заболеваемости (на 3%) и смертей от инфекции (на 7%).