Консолидация промышленности в руках небольшого числа влиятельных корпораций позволила им получить значительную власть над политическим и правовым контекстом и препятствовать принятию нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на их прибыль. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

«Крупные коммерческие структуры из этих отраслей блокируют нормативно-правовые акты, которые могли бы защитить население от вредных продуктов и маркетинга, а также защитить политику в области здравоохранения от вмешательства со стороны промышленности», — приводятся слова европейского регионального директора ВОЗ доктора Ханса Клюге в пресс-релизе.

Табак, пищевые продукты глубокой переработки, ископаемое топливо и алкоголь приводят к 19 млн смертей в год во всем мире, что составляет 34% от общего количества летальных случаев. Из них 2.7 млн смертей приходятся на европейский регион. Причины смертей — неинфекционные болезни, например, сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет, вызванные употреблением табака и алкоголя, нездоровым питанием и ожирением.

Риск преобретения некоторых заболеваний зависит только от самого человека, но за другие во многом отвечает закон, регулирующий соответствующие отрасли промышленности и их продукцию. От законодательной регуляции зависит загрязнение окружающей среды и уровень потребления табака, алкоголя и ультрапереработанных пищевых продуктов на душу населения.

Продукты глубокой переработки, по словам специалистов ВОЗ, — наглядный пример верховенства прибыли корпораций над здоровьем потребителя. Продукт могут разделить на отдельные вещества, а затем подвергнуть гидролизу или другим химическим процессам. На следующих этапах продукту придают нужную форму и размер под воздействием температур, а также добавляют красители, эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы, чтобы готовый продукт дольше хранился, сохраняя свой вкус.

Одной из глобальных целей устойчивого развития ВОЗ ставит снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на треть к 2030 году. Компании используют явные и скрытые приемы ради задержки в принятии регуляторных инициатив. В результате цели ВОЗ ставятся под угрозу

«ЕРБ ВОЗ будет взаимодействовать с разработчиками политики, чтобы усовершенствовать тактику защиты населения от вредного влияния промышленности и уменьшить это влияние. Сегодня мы представляем неоспоримые доказательства использования вредных коммерческих приемов и продуктов и говорим о том, что на первом месте всегда должны быть люди, а не прибыль», — объяснил позицию организации Ханс Клюге.

В докладе приводится ряд тематических исследований, иллюстрирующих масштаб и глубину влияния корпораций на государственную политику и процесс ее формирования. Неспособность контролировать используемые промышленностью вредоносные приемы привела к тому, что власть и влияние коммерческих компаний увеличивались, в то время как благосостояние и власть общества уменьшались, усиливая наносимый промышленностью вред здоровью и особенно бремя НИЗ, на долю которых приходится 90% смертей в европейском регионе.

«Нам действительно необходимо переосмыслить наши подходы. Слишком долго мы считали, что факторы риска в основном связаны с личным выбором человека», — сказал министр социальных дел и здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.

Авторы доклада призывают 53 государства Европы принять меры по устранению серьезной угрозы НИЗ путем борьбы с коммерческим влиянием и обеспечения более жесткого регулирования в областях: маркетинга вредных для здоровья продуктов; монополий; прозрачности, лоббирования, финансирования и конфликта интересов; налогообложения транснациональных корпораций; гарантий занятости и условий труда; эксплуатации уязвимых групп населения во время кризисов; финансирования и поддержки организаций гражданского общества с целью обеспечения их независимости.