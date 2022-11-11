«Вовлекает людей в экоповестку»: Казань впервые стала центральной площадкой «Экодиктанта»

Торжественное открытие Всероссийского экологического диктанта состоялось сегодня в главном здании КФУ. Казань впервые стала центральной площадкой мероприятия, поскольку в прошлом и позапрошлом годах Татарстан был лидером акции по количеству победителей первой степени.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«„Экодиктант“ проходит уже в четвертый раз. Если мы стартовали в 2019 году всего с 85 тыс. школьников в 45 субъектах России, то в прошлом году диктант уже охватил 85 регионов России, 105 зарубежных государств, а число участников превысило 3,4 млн. В этом году все 89 субъектов страны, включая четыре новых региона, подключились к „Экодиктанту“. В Донецке с сегодняшнего дня открыта офлайн-площадка», — сообщила журналистам сопредседатель федерального оргкомитета «Экодиктанта» Наталья Соколова.

Спикер отметила, что экология объединила людей, несмотря на все кризисы и трудности. Из года в год в акции участвуют люди разного возраста – от школьников до «серебряных волонтеров».

Заместитель руководителя Аппарата Президента РТ, руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев отметил, что акция проводится в здании КФУ неслучайно. Это один из старейших и известнейших научных центров страны.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«С каждым годом число участников становится все больше и больше, это говорит об актуальности акции. „Экодиктант“ мотивирует экологическую культуру, пропагандирует научные знания в сфере экологии, стимулирует людей на личную вовлеченность в экоповестку», — подчеркнул спикер.

Замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в беседе с журналистами рассказал, что написать экологический диктант татарстанцы могут до 27 ноября, присоединиться к акции смогут все желающие. Для этого будут организованы онлайн- и офлайн-площадки.

«Тестирование включает в себя 25 вопросов, рассчитано на 45 минут по четырем категориям. Главная цель „Экодиктанта“ — популяризация экологического самосознания и развитие экологической культуры», — подчеркнул он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В числе участников акции – студентка четвертого курса факультета экономики КФУ Фарида Газимова. «Экодиктант» она пишет впервые. Девушка занимается волонтерской деятельностью, состоит в сообществе «Экологично», проводит акции по приему вторсырья.

«Экономическое образование мне поможет в будущем активнее развивать деятельность в экологической сфере», – уверена девушка.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В этом году экодиктант пройдет в онлайн-формате на портале, а также на офлайн-площадках. В тест включены разные вопросы, в том числе по энерго- и ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности, формированию экологических привычек и другим темам, связанным с экологией. По итогам диктанта участники получат сертификаты или дипломы победителей.

Организаторами мероприятия выступают Министерство экологии и природных ресурсов РТ, комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр».