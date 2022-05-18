Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем младшим, полную версию планируется представить в ходе марафона «Новые горизонты», сообщает РИА Новости.

В частности, в ролике приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации и роли России в мировой политике. «Я хочу Украину в НАТО», – заявил в числе прочего Буш. «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», – отметил он.

«Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожать как можно больше российских войск», – заявил экс-президент США российским пранкерами, думая, что разговаривает с представителями Украины.

Уточняется, что полную запись Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году проходит под названием «Новые горизонты».

Джордж Буш младший занимал пост главы американского государства в 2001–2009 годах. Известен тем, что ввел войска в Афганистан после событий 11 сентября 2001 года, а затем инициировал вторжение в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна.