«Вова уже надел свои труселя». Загитова - о последней подготовке к «Ассоль»

Фото: соцсети Алины Загитовой

Алина Загитова и Владимир Морозов записали анонсирующее видео-приглашение к предстоящему шоу «Ассоль», которое должно пройти в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные.

Она записала новое короткое видео «кружок» в телеграм, в котором показал подготовку к шоу вместе с Владимиром Морозовым, который должен исполнить роль Артура Грэя.

Алина Загитова: Мы уже находимся в Санкт-Петербурге, совсем скоро у нас премьера. Вова вовсю готовится, надел свои труселя.

Владимир Морозов: Тема трусов еще не раскрыта.

Загитова: Мы безумно переживаем, ждем от вас поддержки и любви. Приходите к нам на шоу, мы вас очень ждем, – сказала Загитова в «кружочке» в своем телеграм-канале.

Ранее Алина Загитова и Морозов уже поднимали тему нижнего белья в своих влогах. В одном из выпусков она «У меня смещенный центр тяжести, и трусы маленькие дали», – делился Морозов в выпуске от 19 июня.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» 27−28 июня в Санкт-Петербурге.