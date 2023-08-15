«Вот такой он был, мимо чужой беды не мог пройти»: родные о герое СВО

В этом году Николаю Тришкину исполнилось бы 48 лет

Фото: © chelny-izvest.ru

«Нашел на Стене памяти имя отца и расплакался»

«Когда в последний раз виделись с Колей, заметила — сильно похудел и постарел. А он шутил: „Если погибну, первой узнаешь. Плохие новости доходят быстро“. В итоге о его смерти узнала одной из последних», – поделилась с «Челнинскими известиями» супруга погибшего Елена Тришкина.

Уроженец Набережных Челнов Николай Тришкин погиб 7 октября прошлого года. Боец попал под артобстрел под Херсоном, получил тяжелые ранения и скончался по дороге в госпиталь.

С трагического момента прошло 10 месяцев, но время не лечит раны родных. В семье Тришкиных трое детей: старшей дочери 22 года, сыновьям 17 и 13 лет.

«Младший сын вместе с классом ездил к Вечному огню, нашел на Стене памяти имя отца и расплакался», –рассказала Елена.

Душа компании, любитель истории, участник боевых действий в Чечне

В этом году Николаю Тришкину исполнилось бы 48 лет. Он сам вырос в многодетной семье. Кроме собственной семьи у него остались мать, сестра и брат. Семейство всегда было дружное. Сестра Татьяна вспоминает, что Коля в детстве любил играть в «войнушку», рос целеустремленным. В более старшем возрасте увлекся историей, много читал. Позже в свои военные командировки брал книги.

Николай учился в челнинской школе №23, всегда был на хорошем счету. С октября прошлого года установлена мемориальная доска — в память о нем… Фото: nabchelny.ru

Николай учился в челнинской школе №23, всегда был на хорошем счету. Учителя вспоминают о нем как о любознательном, дружелюбном парне. Он располагал к себе не только ровесников, но и педагогов. Был душой компании. С октября прошлого года на фасаде здания школы установлена мемориальная доска — в память о нем…

После окончания школы Николай пошел в армию. Служил в военной комендатуре Самарского гарнизона Приволжского военного округа. В 1995 году участвовал в боевых действиях на территории Чечни в составе сводной роты батальона охраны. Был контужен. Демобилизовался в звании младшего сержанта. Этот эпизод жизни был особенно важен для Николая – на спецоперации вместе с крестиком он на теле носил два медальона: донбасский и чеченский.

В перерыве между военными командировками Николай встретил свою будущую жену. Пара познакомилась на дне рождения младшей сестры. «Потанцевали, приглянулись друг другу», — вспоминает Елена. В 1998 году влюбленные сыграли свадьбу. Тогда Николай работал в отделе милиции на КАМАЗе, Елена — в школе.

«Мимо чужой беды не мог пройти»

С 2014 года у Николая Тришкина начались военные командировки на Донбасс. В Луганске он трудился заместителем командира СОБР МВД ЛНР по тыловому обеспечению. Был награжден многочисленными медалями, нагрудными знаками, орденским юбилейным знаком «Император Николай II».

Также Тришкин был одним из тех, кто первым вступил в Союз добровольцев Донбасса в Татарстане.

Перед началом спецоперации Николай Тришкин подписал контракт с Минобороны. Потом перешел в батальон «Алга». Звонил редко, говорил о себе без подробностей – жив-здоров.

Слал фотографии, но выкладывать не разрешал. Опасался, что противник начнет преследовать семью. Николай Тришкин – один из тех челнинцев, кто попал в базу украинского сайта «Миротворец».

По словам Елены, муж признавался, что его мир раскололся на две части. В Набережных Челнах жизнь протекала в мирном русле – люди сидели в кафе, ходили в кино, жаловались на зарплату, а на Донбассе тем временем шли бомбежки, царила разруха.

«Брат, когда из Челнов уезжал, всегда брал с собой сумки с конфетами, печеньями, сладостями. Говорил, что хочет порадовать детей. Вот такой он был, мимо чужой беды не мог пройти», — вспоминает сестра.

«Братья несли меня на носилках до наших позиций»

К поездкам на Донбасс присоединился и младший брат Вячеслав. Он дважды бывал в зоне боевых действий. Получил ранение, сейчас проходит лечение в госпитале. Про братьев Тришкиных среди однополчан говорили только хорошее.

«Бойцы рассказывали, что Николай и Слава не из тех, кто пройдет мимо раненого. Когда разговаривала с ними, только и слышала: „Вытащил из-под огня“, „Братья несли меня на носилках до наших позиций“, „Не бросили“. Столько ребят им теперь благодарны», — рассказывает сестра.

Делился Николай и другими наблюдениями с близкими. Шли усиленные обстрелы деревень, складов, мест скопления людей, боевых позиций. Оказалось, что артиллерию противника наводила пара – 16-летние парень и девушка, которые на мотоцикле объезжали окрестности. Бойцы заметили закономерность: где их мотоцикл протарахтит, туда и прилетает.

«Когда поймали, сознались, что работали наводчиками», — делится рассказами мужа Елена.

9 мая Наиль Магдеев и Олег Коробченко передали родным челнинцев ордена Мужества Фото: nabchelny.ru

Магдеев и Коробченко передали родным погибших военнослужащих ордена Мужества

9 мая этого года мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко передали родным челнинцев ордена Мужества.

В числе других героев Указом Президента РФ Владимира Путина Николай Тришкин был удостоен награды за отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга.

В День Победы майдан стоя аплодировал памяти героев.