«Вот они – элитные нацики»: Российские десантники пленили боевиков батальона «Айдар»

Видео с боевиками националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которые ради сохранения своих жизней сдались российским десантникам на Бахмутском направлении, опубликовал телеграм-канал chub_detection.

Автор видео отмечает, что перед ним предстали те самые «элитные нацики», призывающие убивать русских – «Вот такая пьеса ребятушки». В публикации говорится, что всех захваченных в плен боевиков ждут допросы, на которых планируется выяснить послужной список каждого из данных «героев».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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