Вот и лето пришло: в июне Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве

В первый месяц лета видеосервис Wink покажет кинопремьеры, которые помогут настроиться на долгожданный отдых, научат ценить каждый момент и напомнят о героическом прошлом страны.

Семейная комедия «Артек. Большое путешествие» (6+) вернет взрослых в детство, а современным детям поможет лучше понять своих родителей. Когда четверо ребят приезжают на смену в знаменитый «Артек», волшебство переносит их на 30 лет назад — в 1988 год, где среди ровесников они встречают и своих будущих родителей. С их появлением в прошлом начинают твориться очень странные и очень веселые дела. Необычный сценарий летних каникул Wink предложит подписчикам сервиса с 4 июня.

В более серьезное прошлое зрителей перенесет военная драма «1941. Крылья над Берлином» (12+). Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о событиях августа 1941 года, когда летчики авиационного полка Балтийского флота совершили первую с начала Великой Отечественной войны бомбардировку столицы фашистской Германии. Режиссер Константин Буслов собрал каст из новых для российского экрана лиц, но роль одного из главных героев — командира авиаполка полковника Преображенского — доверил Сергею Пускепалису, хорошо известному по другим военным картинам. Фильм уже открыт для подписчиков Wink.

Первая зарубежная июньская новинка видеосервиса — американская фантастическая комедия «Всё везде и сразу» (18+) — получила лестные отзывы критиков. Сюжет картины выстроен вокруг живущей в Америке китаянки Эвелин (Мишель Йео), которая внезапно узнает о существовании альтернативных версий себя в других измерениях. Героиня проживает множество жизней, каждая из которых помогает осознать ценность ее реального бытия. Головокружительным автостопом по мультивселенной в Wink можно будет промчаться с 8 июня.

Герой социальной драмы «Нелегал» (18+) тоже путешествует из одного мира в другой — из Киргизии в Якутию. Режиссер Дмитрий Давыдов, один из самых титулованных якутских кинематографистов, снова поместил в центр сюжета персонажа с непростой судьбой. Молодой мигрант Нурбек (Эржан Даулетбеков) без документов и денег добирается из Бишкека до Якутска, где берется за любую работу. В этом кинопутешествии сплетаются остросоциальный триллер, суровая природа, мистическая атмосфера и колоритные персонажи. Присоединиться к нему в подписке Wink можно будет с 12 июня.

В американском криминальном боевике «Отряд “Призрак”» (18+) зрители увидят Брюса Уиллиса в роли антигероя. Коррумпированному шефу полиции Элстону, которого он играет, противостоит бывший военный, командир расформированного спецотряда Коннер Конноли (Кевин Диллон). Жизнь Конноли по-прежнему похожа на горячую точку — он должен местному мафиози, и у него всего день, чтобы собрать своих сослуживцев, найти деньги и обменять их на похищенную жену. Фильм доступен подписчикам Wink с 12 июня.

Две следующих премьеры расскажут о нелегкой жизни киллеров, испытывающих проблемы с памятью. В российском сериале «Киллер» (16+), показ которого в Wink стартует 15 июня, главный герой — бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) — выбирает криминальную профессию не по своей воле. Отсидев шесть лет в тюрьме по ложному обвинению, он выходит на свободу и намерен поквитаться с тем, кто его подставил. В этой опасной игре ему приходится взяться за заказное убийство. Но попав в аварию, Иван теряет память и не может вспомнить ни заказчиков, ни жертву, ни даже того, кто он такой.

Американский боевик «Флешбэк» (18+) с Лиамом Нисоном в роли профессионального киллера и Моникой Беллуччи в роли преступной бизнес-леди — это история о том, что никогда не поздно перейти на сторону добра. Алексу Льюису, герою Нисона, уже непросто делать свое дело: он страдает болезнью Альцгеймера. Борясь с провалами памяти, он берется за очередной контракт на двойное убийство. Но условия договора поражают даже бывалого киллера. Льюис отказывается их выполнять, а свой гнев обращает на заказчиков. Пользователям видеосервиса Wink фильм доступен по подписке с 21 июня.

Но все-таки лето — это время легкости и каникул, поэтому в конце июня зрителей ждет настоящая сказка. Мультипликационный фильм «Золушка и тайна волшебного камня» (6+) показывает классическую историю с другого ракурса. Золушка теперь не только легко постоит за себя, но и выручит из беды того, кто обычно должен спасать других. На принца Алекса наложено проклятье, превратившее его в мышь, и девушке предстоит освободить его от злых чар. Это продолжение мультфильма «Золушка и заколдованный принц», который вышел в 2018 году. Узнать, чем закончилась эта волшебная история, подписчики смогут с 25 июня.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.