В конкурсе «Эколидер-2022» впервые примут участие блогеры и фотографы

Впервые принять участие в республиканском конкурсе «Эколидер-2022» смогут блогеры, фотографы и видеооператоры. Подробнее о новых номинациях рассказал сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарновский на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Заявки на республиканский конкурс „Эколидер“ принимаются до 15 ноября. Появились новые номинации — „Лучший экоблогер“, а также для операторов и видеооператоров — „Вот это кадр!“. В конкурсе могут принять участие все, кто неравнодушен к проблемам экологии. Его итоги будут подведены 16 декабря в КРК „Пирамида“», — сказал он.

Среди категорий, по которым принимаются работы, — «Охрана водных ресурсов», «Охрана атмосферного воздуха», «Эффективное обращение с отходами», «Лучший проект в сфере экологический безопасности». «Экологическое образование в общеобразовательных организациях» и др.