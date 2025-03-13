Талия Минуллина: «Сразу видно, что глава Нурлата всю жизнь работал в бизнесе»

Бывший нефтяник, а ныне глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев презентовал потенциал территории на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития. Какое будущее ждет здание мельницы XIX века, за сколько «Татнефть» продает там санаторий и за что Минуллина хвалила Ишкинеева — в репортаже «Татар-информа».





Дамир Ишкинеев презентовал потенциал Нурлатского района на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития

Фото: пресс-служба АИР РТ

Основа экономики Нурлата – это нефтянка, но и про бизнес не забывают

Сегодня глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина предложила инвесторам обратить внимание на юг республики — там расположился Нурлатский район.

«Это очень красивый район. Даже этот конь, смотрите, который изображен на гербе района, какой красивый. А ведь "Нурлат" так и переводится – "Лучезарный конь". Это одна из ниш (коневодство, – прим. Т-и) для бизнеса, которая могла бы там дальше развиваться», — отрекомендовала район Минуллина.

Доложил о потенциале района его глава Дамир Ишкинеев, занявший этот пост в 2023 году. Ранее он возглавлял нефтяную компанию «МАКойл». Территория интересна своей логистикой: граничит с Самарской и Ульяновской областями. От города Нурлат 220 км до Казани, 180 км до Самары и 248 км до Ульяновска. Традиционно Минуллина рекомендовала черпать инвестиции из соседних регионов, но и про остальной Татарстан не забывать.

Основа экономики Нурлатского района — это промышленные производства. Валовой территориальный продукт (ВТП) за 2024 год подрос на 1,3%, до 94,6 млрд рублей, а большую его часть — 60% — занимает нефтяная отрасль. В районе работают 9 добывающих компаний и более 20 нефтесервисных предприятий.

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Доля малого бизнеса в структуре ВТП чуть больше 13%, но глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев попытался объяснить невысокий показатель: «Доля маленькая, потому что район нефтеносный, но это не значит, что у нас малый и средний бизнес не развивается». Талия Минуллина поддержала главу и отметила другой показатель — 2,8 тыс. самозанятых, а это немало.

Среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям выросла в прошлом году на 16%, до 65 тыс. рублей в месяц. Денежные доходы на душу населения — около 46 тыс. рублей. На весь район 47 безработных, а вакансий больше 600, так что кадровый голод имеется. В общем-то, как и везде. Проблему пытаются решить: на базе ресурсного центра — аграрного техникума готовят специалистов для АПК, машиностроения и других отраслей.

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Глава Нурлатского района мечтает о развлекательном центре для детей

Кажется, Ишкинеев приехал в АИР, чтобы прорекламировать два десятка муниципальных объектов, которые можно было бы передать бизнесу. Для субъектов МСП применяется льготная арендная плата: первые два года 0%, третий год — 25%, четвертый год — 50%, пятый — 75%, а далее полная стоимость.

Есть достойные внимания лоты. Например, земельный участок почти на 4 тыс. «квадратов» в центре города, который подойдет под строительство детского развлекательного центра. Здесь могут разместиться игровые площадки, аттракционы, развивающие зоны, кафе и боулинг-центр, где родители могли бы интересно провести время с детьми.

«Я бы не стала говорить, что это только социальная история. Сейчас один из самых растущих в мире секторов с инвестициями, в России в том числе, — это образование через развлечение», — прокомментировала Талия Минуллина.

Идеальный вариант развития событий для Ишкинеева — инвестор строит двухэтажное здание развлекательного центра, а дальше помещения в нем можно сдавать. Возможно, аттракционы и игровые комнаты появятся там по франшизе, зайдут федеральные сети.

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Бизнес может выкупить санаторий у «Татнефти» или построить ресторан на крыше в центре Нурлата

Есть частное имущество для продажи или аренды другому бизнесу, в том числе в центре города. Например, «Татнефть» готова продать санаторий-профилакторий «Лучезарный» за 36,2 млн рублей, но глава района считает, что компания может уступить в цене.

Есть гостинично-ресторанный комплекс, в котором работает только ресторан. Отелем у собственника нет времени заниматься, поэтому он продает его за 87 млн рублей. Ишкинеев сказал, что эта гостиница была бы нужна городу, потому что в Нурлат в командировки приезжает много нефтяников, а существующих 75 мест в других средствах размещения не хватает.

Еще из привлекательных лотов для продажи бизнесу — Центральный рынок за 120 млн рублей; здание «Дом быта» за 53 млн рублей; помещение в бизнес-центpе с выходом на крышу, которую можно иcпoльзовать как теppacу в центре города, за 25 млн рублей; двухэтажный тоpгoвый центр «Эссен» за 190 млн рублей.

«Зачем нам говорить про какие-то строительства, какие-то новые "заводы-пароходы", когда здесь огромное количество объектов. Если мы даже все эти объекты вовлечем в хозяйственный оборот путем их пристраивания, перепродажи на разных условиях предпринимателям, инвесторам, это уже даст мощнейший толчок для развития экономики района. Мощнейший!» — резюмировала Минуллина.

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Отель в здании мельницы XIX века и база отдыха за 220 млн рублей

Туризм — еще одно направление, по которому Нурлатский район может развиваться. Есть семь памятников градостроительства и архитектуры республиканского значения. Среди них водяная мукомольная мельница XIX века крупного землевладельца — князя Оболенского в поселке Единение. Инвестор уже найден, разработана концепция развития территории. По проекту помимо капитального ремонта появятся кафе, пекарня, мини-отель.

В течение пяти лет — глава надеется, что удастся уложиться в три года — появится современная база отдыха «Туган як». Она расположится по соседству с майданом, где проходят праздники Сабантуй и Уяв. Инвестор готов потратить на проект 220 млн рублей.

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«У собственника уже одно здание есть, там будет у них ресторан и детские помещения. В соседних зданиях будут небольшие бунгало для семейного отдыха. Появятся спортивная, прогулочная зоны и спа-зона, небольшая территория для прогулки на пони. Каток в зимнее время будет заливаться», – ответил Ишкинеев на вопрос «Татар-информа».

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Минуллина в конце «Муниципального часа» еще раз поблагодарила главу Нурлатского района за хорошо подготовленный доклад.

«Сразу видно, что это глава района, который практически всю свою жизнь работал в бизнесе. Это сразу видно по презентации, потому что все как на ладони», – отметила Минуллина.

Хочется верить, что все прорекламированные объекты обретут новых собственников, которые вдохнут новую жизнь, продвинут экономику Нурлатского района и сделают жизнь местных жителей комфортнее и интереснее. Да и туристы наверняка захотят пожить в отеле в здании старинной мельницы или отдохнуть в современном санатории.