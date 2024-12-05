«Напиток, приготовленный на песке»: в Казани сварили знаменитый кофе по-турецки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В посольстве Турции в Казани прошел торжественный прием, приуроченный ко Всемирному дню кофе по-турецки. Гостей поприветствовал генконсул Турецкой Республики в столице РТ Угур Йылмаз. Он рассказал о традициях, связанных с напитком, дал мастер-класс по его приготовлению.

«Сегодня мы собрались, чтобы рассказать гостям о важности и значении нашего традиционного напитка. Кофе по-турецки - это неотъемлемая часть нашей культуры, история которой насчитывает более 500 лет. Культура приготовления и подачи кофе по-турецки было включено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Он отличается неповторимым вкусом, воздушной пенкой и тонким помолом», - сообщил Йылмаз.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, кофе занимает важную роль в жизни турков. О нем слагают песни, он стал незаменимой частью церемоний сватовства, приема гостей и других традиций.

Начался прием с исполнения татарской песни Эльмирой Калимуллиной, после чего первая чашечка кофе была для певицы приготовлена лично генконсулом.

Гости смогли познакомиться со способом варки такого напитка. Сначала воду наливают в турку, засыпают сам кофе и ставят на хорошо разогретый песок, после чего нужно в течение 5-7 минут ждать его приготовления.

Татарстан и Турцию гастрономические связи уже много лет, а кофе по-турецки достаточно популярен у жителей республики, поделился с «Татар-информом» президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

«Кофе по-турецки очень востребован среди татарстанцев. Ещё 40 лет назад, когда я был директором одного из ресторанов, мы очень часто использовали такой метод приготовления кофе. Заказали металлический короб, ставили электрический тент и засыпали песок. Очень нравилось гостям», - улыбнулся собеседник.

По его словам, хорошо развито и сотрудничество между Татарстаном и Турцией в поварской сфере. Так, два года назад турецкие специалисты приезжали на форум «Россия – Исламский мир: KazanForum-2024», где проходил турнир поваров, а затем уже и татарстанцы с ответным визитом посетили Стамбул.

Видео: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»