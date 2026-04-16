Востоковед Семенов усомнился, что перемирие Израиля и Ливана приведет к миру

10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном вряд ли приведет к устойчивому миру, считает начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, востоковед Кирилл Семенов. Он поделился этим мнением в беседе с «Абзацем».

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Президента Ливана Джозефа Ауна в Белый дом для первых значимых переговоров между странами. По его словам, стороны уже достигли договоренности о 10-дневном перемирии.

Кирилл Семенов отметил, что это временное прекращение огня вряд ли перерастет в полноценный мирный процесс, поскольку речь идет о столкновениях Израиля с движением «Хезболла», которое, по его словам, не является структурой, подчиняющейся правительству в Бейруте, хотя и участвует в политической системе Ливана в определенной форме.

Он также добавил, что пауза в боевых действиях может быть выгодна прежде всего «Хезболле» и Ирану, так как дает им время для подготовки к следующему этапу возможных переговоров с США, результаты которых остаются непредсказуемыми.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Израиль сохраняет фактор военной угрозы и при необходимости может продолжить операции против «Хезболлы». По его словам, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху необходимы серьезные уступки со стороны движения, включая создание буферной зоны на территории Ливана. Только при таких условиях он сможет заявить о достижении целей.