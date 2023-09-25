Восток – за «Ак Барс», запад – за «Рубин»: за какие клубы болеют в Татарстане?

Четких критериев популярности клубов не существует. Кто-то верит посещаемости матчей, кто-то – подписчикам в соцсетях

Фото: © «Татар-информ»

Как мы выявляли самый популярный клуб?

Перед началом стоит отметить, что основными инструментами в выявлении самых популярных клубов Татарстана являлись данные сразу трех механизмов: социальные сети, Яндекс Вордстат и Google Trends. И если с соцсетями все более-менее понятно, то по последним двум стоит внести некоторую ясность. И то и другое – аналитические инструменты, позволяющие сравнить количество запросов по странам, регионам и городам в поиске по темам.

Например, Яндекс Вордстат предоставляет абсолютные цифры, но не дает большую выборку по городам. Google Trends, наоборот, охватывает больше территории и выдает более расширенную статистику, но лишь в относительных показателях. В ход шла также активность болельщиков в соцсетях. И, скрестив все данные, мы получили ту ценную информацию и выявили, какие клубы Татарстана наиболее интересны в интернете.

Еще один важный момент – четких критериев популярности клубов не существует. Кто-то верит статистике посещаемости матчей, кто-то – количеству подписчиков в соцсетях или запросам в поисковиках. А огромное число болельщиков может даже не пользоваться интернетом, поэтому назвать исследование максимально объективным точно не получится. Но статистика все равно любопытна. И, что не менее важно, она помогла выявить некоторую тенденцию.

Карта самых популярных спортивных клубов Татарстана по районам (нажмите, чтобы увеличить) Графика: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

«Ак Барс» – первый, «Рубин» – второй

Именно так выглядит карта популярности спортивных клубов Татарстана. Согласной ей, «Ак Барс» на первом месте в 26 районах республики, «Рубин» – в 16.

Ожидаемо в большинстве административных центров борьба за лидерство разворачивается именно между двумя этими клубами. В некоторых из них, как, например, в Алексеевском или Нурлате, разрыв минимален, но район все равно уходит под «зеленое крыло» хоккейного клуба. Противоположная ситуация с Лениногорским районом, который оказывается «рубиновым».

На самом деле, «футбольность» Лениногорска можно назвать даже некоторой сенсацией. И не только из-за соседства с абсолютно хоккейным Альметьевском и наличия богатого историей «Нефтяника». Но и из-за явного отклонения от закономерности.

Запад Татарстана болеет за «Рубин». Футбольный клуб лидирует в 16 районах республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Восток за «Ак Барс» – почему?

Взглянув на карту, видно, что подавляющей части востока Татарстана более интересен «Ак Барс», на западе же главенствует «Рубин». Почему так происходит? Одно из объяснений – разница в стратегии клубов по работе с болельщиками.

«Ак Барс» в первую очередь идет по пути популяризации клуба и хоккея в целом внутри Татарстана. Клуб здорово работает с внутренней аудиторией, создавая различные акции, связанные с республикой, языком и с национальной принадлежностью: «Made in Tatarstan», «843», «Айда» и так далее. При этом за пределы Татарстана «барсы» выходят очень редко, и в клубе этого не скрывают.

«Татарстан – довольно большая республика. И вот когда каждый мальчишка в каждой деревне начнет болеть за «Ак Барс», тогда мы и начнем «экспансию». Сейчас делать это нет смысла никакого, поскольку мы даже половину республики в свои ряды не «завербовали», – говорил еще в 2021-м году SMM-менеджер «барсов» Сергей Антипов.

«Когда каждый мальчишка в каждой деревне начнет болеть за «Ак Барс», тогда мы и начнем «экспансию» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спустя два года ситуация не изменилась. С точки зрения доходности, коммерции, репутации и бренда вся сила «Ак Барса» находится в Татарстане. В клубе это понимают и строят на этом стратегию, говоря с рядовыми болельщиками из районов на понятном для них языке.

Добавляют популярности хоккею также трансляции матчей «Ак Барса» по ТНВ, достижения клуба на арене и огромное количество ледовых дворцов, которых прямо сейчас в Татарстане даже больше, чем крытых футбольных манежей.

Запад за «Рубин» – почему?

В «Рубине» же, в отличие от хоккейного соседа, столь четкий акцент на «национализации» футбола не делают и поэтому вполне логично уступают в районах, отдаленных от Казани. Однако чем ближе к столице, тем убедительнее выглядит на карте лидерство футболистов.

В пределах Казанской агломерации «Рубин» еще пытается как-то работать с аудиторией, периодически проводя различные акции и поддерживая интерес к клубу. Например, еще несколько лет назад для болельщиков из близлежащих районов регулярно организовывались бесплатные выезды на домашние матчи команды. Существует и исторический подтекст – в соседнем Зеленодольске, где жил и играл легендарный Виктор Колотов, футбол был вне конкуренции всегда.

Несколько лет назад для болельщиков «Рубина» из близлежащих районов организовывались выезды на домашние матчи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правда, разницу тут в первую очередь создает доступность футбола по сравнению с хоккеем. Найти мяч, кроссовки и поле явно легче, нежели всю хоккейную амуницию и свободный лед. Футбол банально популярнее хоккея, это же проецируется и на клубы.

Выходит, что в восточных районах «Ак Барс» компенсирует недостаточную популярность хоккея полным отсутствием там «Рубина» и опережает за счет этого. А вот в пределах Казани футбольный клуб конкуренцию в работе с болельщиками все-таки выдерживает. Это и дает лидерство в западных районах республики.

«КАМАЗ» первый в Челнах, ХК «Нефтехимик» – в Нижнекамске

Но не «Ак Барсом» и «Рубином» едиными славен Татарстан. Есть в республике еще два клуба, забирающие локальное лидерство в своих районах. Речь о футбольном «КАМАЗе» и хоккейном «Нефтехимике».

Набережные Челны и Нижнекамск, входящие топ-3 самых населенных городов республики, также имеют свои большие команды. И логично, что болеть за клубы из Казани местным жителям необязательно. Причем, судя по цифрам, разрыв в обоих районах существенный. Объясняется такой расклад еще проще: конкуренция.

На матч с «Рубином» в 2022-м в Казань прибыло больше тысячи болельщиков «КАМАЗа» из Набережных Челнов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О соперничестве «КАМАЗа» и «Рубина» лишний раз напоминать даже не стоит. До начала нулевых именно челнинцы являлись флагманом футбола в Татарстане и борьба с казанцами была вовсе не искусственной. Например, в 1998-м году дерби сопровождалось летящими в автобус камнями. Сейчас разница между клубами совсем другая и отношения между болельщиками более мирные. Но болеть за «Рубин» в Набережных Челнах, как видно, желают не многие.

У «Нефтехимика» и «Ак Барса» история противостояния не такая насыщенная. Но даже на этом уровне разрыв существенный. «Барсы» по популярности в Нижнекамском районе значительно уступают и «Рубину», и обоим «Нефтехимикам» – хоккейному и футбольному. Но хоккейный все же впереди, что обуславливается наличием в городе клуба из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В футболе лидер «Спартак», в хоккее – «Салават Юлаев»

А за какие неместные команды болеют в Татарстане? Здесь без сюрпризов. Согласно цифрам, наибольший интерес в республике вызывает футбольный «Спартак». Москвичи и без того являются самым популярным клубом страны, так еще и в Татарстане исторически «красно-белых» любили всегда. Прежде всего, из-за татарских легенд клуба: Галимзяна Хусаинова, Вагиза Хидиатуллина, Рината Дасаева и многих других.

Августовский матч «Рубин» – «Спартак» в Казани собрал на трибунах «Ак Барс Арены» почти 18 тыс. зрителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вторую по популярности строчку делят «Зенит» и ЦСКА. Интересно, что в дистанции полгода-год и те и другие значительно уступают «Спартаку». Но за последние три месяца разрыва почти нет. Причина – недавняя встреча команд в столице Татарстана в игре за Суперкубок России. Немало татарстанцев в июле вбивали в поисковике: «Матч «Зенит» – ЦСКА в Казани».

Что касается хоккейных клубов, то выделяется «Салават Юлаев», захвативший восток Татарстана. Все-таки соседство с Башкортостаном в этих районах дает о себе знать.