Восточные мотивы и популярные хиты: в Казани прошел концерт Лилии Муллагалиевой

В казанском КРК «Пирамида» состоялся концерт заслуженной артистки Татарстана, обладательницы премии «Татар җыры» Лилии Муллагалиевой. Вместе с ней выступил популярный представитель татарской эстрады Рифат Хуснияров. Красочными костюмами, жгучими восточными мотивами и популярными хитами запомнился зрителям музыкальный вечер.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Открыла концертную программу светлая композиция «Не нужно много для счастья», написанная татарским композитором Ралией Каримовой. Теплую атмосферу поддержали песни «Улыбнись» и «Книга жизни». Публика наслаждалась вечером: одни покачивали в такт головой под ритм музыки, другие подпевали в унисон, а кто-то и вовсе танцевал прямо у самой сцены.

Так как концерт проходил в преддверии Дня матери, Лилия Муллагалиева решила поздравить своих зрительниц — прекрасных мам и бабушек — исполнением душевных композиций «Счастье матерей», «Детство» и «Твоя молодость — это дети».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трогательные ощущения от выступления артистки подкрепляла и видеоинсталляция с фотографиями из семейных архивов Лилии Муллагалиевой, кадрами из музыкальных клипов и колоритными снимками концертной деятельности певицы.

Семейную тему сменила воодушевляющая композиция о родном крае Рифата Хусниярова. Затем певец исполнил по-настоящему летнюю песню «Собирала ягоды», которая, несомненно, согрела весь зал в этот холодный вечер. Наслаждаясь песнями, публика дарила в ответ исполнителям бурные аплодисменты.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На концерт Лилии я попала впервые. В прошлый раз мне не хватило билета, поэтому сейчас, узнав о том, что она приезжает в Казань с концертом, бросив все дела, я побежала покупать билеты. Ждала концерта с нетерпением, и мои светлые надежды оправдались на все сто, да и впечатления превзошли все ожидания — я насладилась костюмами и красивым исполнением», — поделилась впечатлениями зрительница Гузель Мухаметханова.

Летние музыкальные мотивы сменились ориентальными. Рифат Хуснияров спел композицию на турецком языке, которая по-настоящему зажгла зал. После этого на сцену вышли танцовщицы в ярких костюмах и исполнили восточный танец.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лилия Муллагалиева — заслуженная артистка Республики Татарстан, режиссер, продюсер и автор многочисленных песен. Ещё в далёком 1998 году она стала лауреатом популярного вокального конкурса «Сандугач», где и получила счастливый билет в профессиональное будущее. Её песни поют люди самых разных возрастов, а появления новых композиций поклонники ждут с особым трепетом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рифат Хуснияров является певцом татарской эстрады, танцором и актёром. В каждом районе Татарстана ждут его концертов. Артист поражает публику своими талантами: он исполняет песни не только на татарском, но и на русском, английском, турецком и испанском языках.