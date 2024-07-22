Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Восточное кафе в Казани закрыли на 70 дней за нарушение санитарных норм
В Советском районе Казани судебные приставы временно приостановили деятельность кафе восточной кухни, расположенного на улице Кайбицкой. Это решение стало результатом жалоб местных жителей и последующей проверки, проведенной прокуратурой, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Проверка выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в работе заведения. На основании этих фактов Советский районный суд Казани вынес постановление о приостановлении деятельности кафе сроком на 70 суток.
Судебные приставы ОСП №2 по Советскому району Казани прибыли в кафе, опечатали вход и официально уведомили владельца о запрете на продолжение работы в течение установленного срока. Владелец также был предупрежден об ответственности за нарушение судебного решения.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников