«Восточная сказка в Татарстане»: в Буинске показали новые интерьеры Дома культуры

В Буинском районе Татарстана готовятся к открытию районного Дома культуры после реконструкции. Планируется, что после обновления здесь разместится Буинский драматический театр. В социальных сетях появилось видео с интерьерами объекта.

«Наш новый Дом культуры — театр называют в социальных сетях „восточной сказкой“. Мы рады, что еще до открытия он вызвал такую реакцию. Строители постарались сделать внутреннее убранство в национальных мотивах. Уже скоро зрители смогут оценить», — прокомментировал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Работы по реконструкции Дома культуры были проведены по национальному проекту «Культура». Ранее по этому же нацпроекту в районе открылся виртуальный концертный зал.

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.