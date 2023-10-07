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«Восточная сказка в Татарстане»: в Буинске показали новые интерьеры Дома культуры
В Буинском районе Татарстана готовятся к открытию районного Дома культуры после реконструкции. Планируется, что после обновления здесь разместится Буинский драматический театр. В социальных сетях появилось видео с интерьерами объекта.
«Наш новый Дом культуры — театр называют в социальных сетях „восточной сказкой“. Мы рады, что еще до открытия он вызвал такую реакцию. Строители постарались сделать внутреннее убранство в национальных мотивах. Уже скоро зрители смогут оценить», — прокомментировал глава Буинского района Ранис Камартдинов.
Работы по реконструкции Дома культуры были проведены по национальному проекту «Культура». Ранее по этому же нацпроекту в районе открылся виртуальный концертный зал.
Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
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