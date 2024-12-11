«Восточная рапсодия»: Казань торжественно встречает искусство на IX «Абязов-фестивале»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В рамках IX проекта «Абязов-фестиваль» в Казани впервые прозвучала литературно-музыкальная композиция «Восточная рапсодия». Выступление казанского камерного оркестра «La Primavera» во главе с народным артистом России Евгением Князевым и дирижером Рустемом Абязовым прошло в ГБКЗ им. С. Сайдашева, собрав множество восторженных слушателей.

«Абязов-фестиваль» проходит раз в два года и знакомит слушателей с интересными экспериментами в области синтеза музыки и иных искусств. В этот раз темой фестиваля стала фраза «Музыка слова и поэзия музыки». На нее руководителей вдохновил целый ряд проектов, участником которых стал Казанский камерный оркестр La Primavera. Создатель «Восточной рапсодии» Рустем Абязов рассказал, что композиция была заказана к мусульманскому форуму.

«Я поставил перед собой цель – обязательно показать эту программу в Казани. Мы исполняли эту программу в Троицке. В этом городе проходил мусульманский форум, к которому и была заказана музыкально-литературная композиция. Исполнение стихотворений татарских поэтов произвело ошеломляющее впечатление на переполненный зал. После представления музыканты оркестра подошли ко мне и сказали, что Казань должна это видеть! Стихотворения композиции подобраны очень мастерски, со вкусом. Не все их знают, это будет что-то новое для некоторых слушателей. В этом году фестиваль проходит очень масштабно - всего будет исполнено целых 6 концертов. Конечно же, наш фестиваль посвящен взаимодействию музыки и слова, и я считаю, что это замечательный подход» - рассказал «Татар-информу» Абязов.

Для камерного оркестра этот год особенный, поскольку именно в этом сезоне «La Primavera» отмечает свое 35-летие. История оркестра началась в 1989 году в стенах Казанского университета. Тогда было сложно предугадать, что объединившиеся музыканты очень скоро станут одним из лучших творческих коллективов России.

Сценарий программы написал московский драматург Константин Рубинский. Музыканты и артисты рассказали слушателю историю татарского народа от древних булгар до сегодняшних дней в уникальном, красивом формате – музыкальное представление проходило совместно с чтением великих стихотворений.

В сопровождении оркестра артист Князев исполнил стихотворения татарских поэтов, из которых творения Габдуллы Тукая, Мажита Гафури, Закира Рамиева (Дардмэнда), Сагита Рамиева, Гали Чокрыя, Габделжаббара Кандалыя, Махмуды Музаффария, Шамсетдина Закирова и Мусы Джалиля.

«Когда я впервые услышал программу «Восточной рапсодии» она очень легла мне на душу. Мы с Рустемом Абязовым решили, что было бы хорошо повторить композицию, ведь это настоящая Высокая культура слова! Честно говоря, на репетициях я стоял и заслушивался мелодиями, звучанием народных инструментов. Стихотворения, которые были предложены, и правда ложатся на сердце. Я хочу, чтобы зрителям пришлось представление по душе, ведь мы находимся на Родине великих поэтов, чьи стихи будут звучать сегодня. Я очень рад, что проходит такой фестиваль, это сохранение высокой духовности!», - поделился эмоциями Князев.

Исключительную татарскую особенность в композицию добавил дирижер Казанского камерного оркестра «La Primavera» Ильяс Камал, который играл на кылкобызе.

«Это древний тюркский инструмент, который бытовал в наших краях. В данный момент идет возрождение традиций воплощения на этом инструменте, создаются новые произведения для него», - пояснил дирижер

Камал также добавил, что в данную программу вошли известные сочинения российских классиков и современников, в том числе и его произведения, которые он посвятил оркестру «La Primavera».

«Сегодня также прозвучит танец для кылкобыза с оркестром, которую написал я. Во время танца прозвучат стихотворение Габдуллы Тукая «Пар ат». Данная литературно-музыкальная композиция создавалась совместно с нашим художественным руководителем и артистом Евгением Князевым», – отметил Камал.