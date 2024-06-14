Восстановлено движение на ж/д под Казанью, где на поезд рухнуло дерево

Очевидцы сообщили, что движение поездов было восстановлено после инцидента с падением дерева на поезд.

Ранее мы сообщали, что в Октябрьском на проезжающий поезд из-за сильного ветра рухнуло дерево.

Инцидент вынужденно парализовал движение электричек на этом участке. Железнодорожным службам пришлось оперативно включиться в работу по устранению препятствия и восстановлению безопасного сообщения.