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Новости Татарстана и Казани
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Восстановлено движение на ж/д под Казанью, где на поезд рухнуло дерево
Очевидцы сообщили, что движение поездов было восстановлено после инцидента с падением дерева на поезд.
Ранее мы сообщали, что в Октябрьском на проезжающий поезд из-за сильного ветра рухнуло дерево.
Инцидент вынужденно парализовал движение электричек на этом участке. Железнодорожным службам пришлось оперативно включиться в работу по устранению препятствия и восстановлению безопасного сообщения.
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