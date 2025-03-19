Восстановленные исторические объекты в Елабуге адаптируют под туристические нужды

Елабуга — город с тысячелетней историей, где гармонично сочетаются старый и новый облик. В последние годы активно развивается промышленность, но при этом историческая часть занимает почти половину городской территории, включающей 184 объекта культурного наследия. Вопрос их сохранения стоит довольно остро, особенно когда здания приходят в неудовлетворительное состояние и требуют восстановления. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замруководителя исполкома Елабужского района по экономическому развитию Ильфак Хабибуллин.

По информации докладчика, в прошлом году в Елабуге реализовали четыре объекта культурного наследия. Местные предприниматели взяли инициативу в свои руки и адаптировали их под разные направления: хостелы, апартаменты, музей искусств, офисные здания и мастерские. Это позволило не только сохранить исторический облик города, но и придать старинным постройкам новую жизнь.

Одной из ключевых задач, по словам Хабибуллина, остается проектирование. Благодаря поддержке Правительства РТ и профильного комитета удалось подготовить все необходимые документы и включить реставрационные проекты в комплексные программы развития.

Сейчас уже ведут предварительные работы, которые решают сразу несколько задач. Во-первых, это восстановление и реставрация архитектурного облика исторической части города. Во-вторых, приведение в порядок зданий, которые ранее использовались не по назначению и представляли потенциальную опасность. В-третьих, учитывая, что Елабуга является одним из самых посещаемых туристических объектов Татарстана и принимает около 1 млн туристов в год, в городе ощущается нехватка инфраструктуры.

«Восстановленные объекты адаптируют под туристические нужды, включая кафе, хостелы и апартаменты, что сделает город еще более комфортным для гостей», — заключил Хабибуллин.