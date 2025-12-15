Восстановление и поддержка: как в Альметьевске помогают участникам СВО

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевске продолжается комплексная работа по медицинской и психологической поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Помощь направлена на восстановление физического и психологического состояния ветеранов и их близких и является одним из направлений государственной программы «Спорт России».

Важную роль в этой работе играет дневной стационар Альметьевской центральной районной больницы. Он оснащен залом лечебной физкультуры и реабилитации, здесь для участников СВО действует комплекс восстановительных мероприятий, включающий лечебную физкультуру и другие медицинские процедуры.

Фото: rais.tatarstan.ru

Как уточнили в администрации района, с начала года медицинская помощь оказана по 1068 обращениям участников специальной военной операции. Поддержку получают и их семьи – по 458 обращениям членов семей также была предоставлена необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в городе реализуются программы психологической поддержки, профессиональной переподготовки и социальной адаптации, способствующие возвращению ветеранов к мирной жизни.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ