Восстановить исторические популяции: в Казани активисты высадят сосны в роще на Гаврилова

Саженцы 50 сосен высадят казанские экоактивисты в роще на Гаврилова в субботу, 30 октября. Саженцы деревьев на протяжении трех лет выращивал в теплице на своем участке студент Казанского государственного аграрного университета Ильнур Хуснутдинов.

Фото из личного архива Ильнура Хуснутдинова

«Сосны выращивал под наставничеством профессора Мусина Хариса Гайнутдиновича, своего научного руководителя. Сам являюсь руководителем экологического направления при клубе „Молодежь мира“. Цель посадки — популяризации экологии и благое дело», — сообщил «Татар-информ» Ильнур Хуснутдинов.

Сейчас молодой человек учится на магистратуре, на факультете лесного хозяйства и экологии. Ильнур увлекается ландшафтной архитектурой, лесопосадками уже несколько лет. Ранее он посадил три тысячи саженцев дуба, ясеня, клена остролистного и липы в поселке Буинского района, где закладывали парки по его проектам.

«За свою жизнь я высадил более 4 тыс. саженцев различных деревьев и кустарников. Еще вырастил около 600 саженцев, мне нравится это делать», — отметил Хуснутдинов.

Фото из личного архива Ильнура Хуснутдинова

В октябре экоактивисты уже высадили первые 50 саженцев сосен, выращенных Ильнуром, на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани. Студент рассказал, что вырастить хвойное дерево не так-то просто.

«Ради эксперимента решил посадить и вырастить у себя в теплице сосны. Почему в теплице? Там свой микроклимат, повышенное тепло и влажность, что создает благоприятные условия. Семена попросил у своего наставника. Каждый год ухаживал, поливал, заботился, укрывал их от палящих солнечных лучей. За три года сосенки так хорошо выросли», — рассказал Хуснутдинов.

Организатор экологической акции Тимур Ескараев объяснил, почему сосны планируется посадить в роще на Гаврилова.

Фото из личного архива Тимура Ескараева

«У нас осталось не так много природных участков вдоль Казанки. Дело в том, что исторически сосны росли вдоль всей Казанки, это было еще в начале прошлого века. Впоследствии, к сожалению, это все вырубили из-за различных нужд. Мы занимаемся реинтродукцией сосен, это самоопыляемые деревья. Им нужно находиться в 100–200 метрах друг от друга, чтобы они самовоспроизводились. Мы не планируем разбивать аллеи, а высаживаем их точечно. Таким образом восстанавливаем естественные популяции, которые исторически росли на этих территориях», — рассказал он.

Тимур Ескараев пригласил всех желающих присоединиться к экоакции, которая состоится 30 октября в 11 часов утра. Место встречи — шлагбаум возле перекрестка улиц Гаврилова и Чуйкова.