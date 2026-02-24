Воссозданный голос Баки Урманче будет сопровождать выставку к его 130-летию

Воссозданный с помощью современных технологий голос народного художника ТАССР и РСФСР Баки Урманче будет сопровождать масштабную выставку в Казани к его 130-летию в следующем году. На проработку такой идеи намекнул сегодня в галерее «Хазинэ» на вернисаже выставки заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

«Юбилей мастера, юбилей основоположника академического направления в живописи, в культуре татарского народа. Баки Урманче заслуживает обширного внимания, изучения и познания. Неспроста при создании сегодняшней выставки появились такие вещи, как рукописи, обсуждался личный голос Баки Идрисовича – технологии сейчас это позволяют. И я более чем уверен, в следующем году у нас получится это сделать», – сказал Абзалов.

Живописец, скульптор, педагог Баки Урманче родился 23 февраля 1897 года. Приуроченная к этой дате, сегодня в Национальной художественной галерее, филиале Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, открылась обновленная предъюбилейная выставка его работ. Экспозиция дополнена архивными личными предметами, образцами декоративно-прикладного искусства начала ХХ века.

Для выставки еще большего масштаба, которую планируют открыть к 130-летию Баки Урманче в следующем году, голос художника, пояснила «Татар-информу» старший научный сотрудник Музея ИЗО Татарстана Айгуль Гатина, будут воссоздавать по имеющимся аудиозаписям из семейного архива художника.