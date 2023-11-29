Воспоминание о детстве: Новогодняя акция в «Пятерочке» – разыгрывается более 2500 призов

ФОТО ТС "Пятёрочка"

Вместе со снегом и зимними метелями к нам приходит ожидание Новогодних праздников и сказочных чудес. Давно замечено, что подготовка к празднику также эмоционально заряжено и благотворно влияет на его участников и ни чем не уступает участию в самом празднике.

Мы с детства всегда ждем новогодних подарков и приятных сюрпризов. Чувствуя и понимая эти ожидания торговая сеть «Пятёрочка» объявила о запуске новогодней акции «Создавайте праздник как в детстве», которая пройдет с 27 ноября по 31 декабря по всей России.

У многих есть воспоминания как в детстве старательно терли монеткой защитный слой моментальной лотереи в предвкушении выигрыша. Вернуть приятные детские ощущения в канун Нового Года стало возможно вместе с «Пятёрочкой»!

Для своих гостей «Пятёрочка» готовит разыграть более 2 500 призов!

При покупке от 600 рублей и выше гости на кассе получат новогоднюю карту с тремя сюрпризами:

- первый сюрприз: – это многоразовые наклейки, которыми можно украшать любые стеклянные поверхности и дома, и на работе;

- второй сюрприз: скидки на покупки в магазинах сети, и сервисе «Пятёрочка Доставка»;

- третий сюрприз: промокоды от партнёров акции, чтобы гости могли подготовиться к самому ожидаемому празднику года.

На этом сюрпризы от «Пятёрочки» не заканчиваются. За регистрацию чеков от 600 рублей на сайте акции гости торговой сети получат шанс на участие в розыгрыше более 1 500 призов, которые помогут создать праздничное настроение! Среди них новогодние ели, сертификаты номиналом до 25 000 рублей на украшение дома и оформление праздничного стола, бытовая техника и электроника за покупку товаров-партнёров акции.

«Пятёрочка» всегда стимулирует дружбу и взаимовыручку: и на этот раз есть Особенный приз, который сможет получить пара друзей, в размере 100 000 рублей!

Для получения шанса на выигрыш вы должны после регистрации чека отправить своему другу приглашение на участие в акции, по которому он сможет зарегистрироваться на сайте и отсканировать свой первый чек. Вы и ваш друг автоматически попадете в розыгрыш и сможете проверить свою удачу!

Создаем новогоднее настроение и получаем подарки в мобильном приложении!

Помимо этого, покупателей ждут гарантированные подарки за покупки в магазинах и призы за прохождение уровней в игре, которая доступна в мобильном приложении «Пятерочка».

Путешествие в детство вместе с «Пятёрочкой» продолжается в мобильном приложении. Онлайн-игры стали неотъемлемой частью моментальных акций «Пятёрочки», открывая новое измерение для покупателей. И в этот раз торговая сеть не забыла о любителях азарта и приключений, поэтому для всех пользователей мобильного приложения стала доступна новогодняя игра. Теперь можно окунуться в атмосферу зимней сказки и волшебства, пройти увлекательные уровни игры и стать настоящим героем Нового года. Игроков ждут различные головоломки, интересные задания и множество приятных сюрпризов.

Ежедневно игрокам будет доступно 3 игровые попытки, а при наличии подписки «Пакет Х5» каждый день можно получать ещё одну дополнительную. Кроме того, каждая покупка от 600 рублей дает дополнительную попытку в игре, а также их можно получить, обменяв баллы лояльности или оставив согласие на рекламные коммуникации. Баллы лояльности можно также обменять на игровые бустеры, которые помогут быстрее пройти игровые уровни.

● Головоломка – всего в игре предусмотрено 60 уровней, за прохождение каждого, игрок сможет получить игровую валюту или призы от сервисов Х5 Group и других партнёров акции.

● Виртуальная квартира – это просторная четырёхкомнатная квартира, в которой есть гостиная, кухня, детская и балкон. На заработанную в игре валюту пользователь сможет обустраивать квартиру к новому году, создавая новогоднее настроение.

● Розыгрыш подарков – участники, прошедшие 10-й, 30-й и 60-й уровни смогут участвовать в розыгрыше ценных призов. Чем выше уровень, тем больше ценность приза!

Так, при прохождении 10-го уровня участники получают шанс на выигрыш сертификатов в «Пятёрочку», онлайн-магазины одежды, магазины спортивной одежды или парфюмерии. Пройдя 30-ый уровень у игроков есть шанс выиграть смартфоны, умные колонки, беспроводные наушники, сертификаты в магазин для дома, а на 60-ом уровне – премиальные фены, ноутбуки, роботы-пылесосы, кофемашины и сертификаты в «Пятёрочку» на 50 000 рублей!

«Новый год – это время волшебства и исполнения желаний. В этом году торговая сеть «Пятёрочка» решила сделать этот праздник ещё более ярким и впечатляющим, обратившись к воспоминаниям из детства. Так помимо возможности приобрести все необходимые продукты для новогоднего стола и принять участие в розыгрыше ценных призов, мы дарим нашим покупателям милые многоразовые наклейки с новогодней тематикой, которыми можно украсить свой дом и которые обязательно помогут создать ту самую незабываемую атмосферу праздника.», – комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

Подробнее об условиях акции, сроках и порядке её проведения – на сайте www.actions.5ka.ru​​​​​​​

Реклама ООО «Агроторг»