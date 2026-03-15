«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

В Казани, в спортивном центре «Бустан», прошли Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай. Турнир состоялся в рамках масштабного спортивно-патриотического фестиваля «Время выбрало нас».

На татами вышли около 300 спортсменов – юноши и девушки из Татарстана, Башкортостана, Ульяновской области и других регионов страны. Участники соревновались в различных весовых и возрастных категориях – от детских (8–9 лет) до взрослых (18 лет и старше).

Открытие соревнований началось с приветственных слов. К спортсменам и гостям обратились председатель Ассоциации киокусинкай России в Татарстане Андрей Менжулов, руководитель исполнительного комитета Российского союза боевых искусств в Татарстане Александр Даренков, директор Фонда развития патриотических проектов «Выбор времени» Гульназ Закирова, а также руководитель регионального представительства Федерации киокусинкай России в Татарстане Фарид Басыров.

Руководитель исполнительного комитета Российского союза боевых искусств в РТ Александр Даренков подчеркнул, что для республики большая честь принимать соревнования такого уровня.

«Это честь и большая ответственность принять у себя соревнования такого высокого уровня. Хочется отметить, что подобные соревнования республика принимает у себя неоднократно. Киокусинкай – это тот вид спорта, где воспитываются настоящие патриоты, настоящие граждане. Отдельно хотелось бы сказать спасибо тренерам за их работу не только по спортивной подготовке, но и по духовной», – отметил он.

Почетными гостями турнира стали ветераны боевых действий и участники специальной военной операции Линар Юсупов и Руслан Галиакберов. Главным судьей соревнований выступил Василий Салманов из Ульяновска.

В ходе церемонии также состоялось награждение. В честь 50-летия движения каратэ в РТ юбилейной медалью был отмечен Фарид Басыров.

Соревновательная программа началась с учебно-тренировочных поединков. Затем спортсмены продемонстрировали мастерство в дисциплине ката – формальном комплексе движений, где трое участников синхронно выполняют удары, блоки и перемещения. После этого стартовали классические бои.

Победители и призеры турнира будут награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками. Кроме того, сильнейшие спортсмены получат путевки на Чемпионат и Первенство России.

Своими впечатлениями от соревнований поделился тренер и представитель команды Самарской области Сергей Недоносков.

«Соперники сильные, это все-таки всероссийский турнир. Наша сборная выступила неплохо, но всегда можно лучше, пару человек уже прошло в финал. По судейскому составу, тут всегда каждый болеет за своего спортсмена и всегда у кого-нибудь будут вопросы по решению, но в целом все неплохо», – рассказал он.

Помимо спортивной программы, в рамках фестиваля проходят культурные мероприятия, встречи с ветеранами боевых действий, а также организована выставка художественных работ участницы специальной военной операции Юлии Толстоусовой.

