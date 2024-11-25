Воспитывающие детей с инклюзией казанцы могут выиграть поездку в Калининград

В Казани в рамках декады инвалидов пройдет конкурс «Доброе путешествие». Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова. В прошлом году в финал вышли пять семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Им подарили путешествие в Санкт-Петербург.

«В этом году мы подарим большое семейное путешествие еще 5 семьям. На этот раз их маршрут проложен до Калининграда, одного из самых интересных городов нашей страны», - уточнила Сагитова.

Для участия в конкурсе необходимо в период с 1 по 10 декабря прислать видео с ответом на вопрос «Почему именно я должен поехать в Калининград» на почту «Доброй Казани».

Напомним, с 1 по 10 декабря в столице Татарстана пройдет ежегодная декада инвалидов. В эти дни в городе запланировали более 100 культурно-массовых и спортивных мероприятий: торжественные и благотворительные концерты, различные акции, мастер-классы, выставки книг и рисунков, творческие встречи, спектакли, фестивали.

На данный момент в Казани живут более 82 тыс. людей с инвалидностью. Среди них почти 6,2 тыс. – это дети. Для детей открыто 6 учебно-тренировочных квартир и многофункциональных центров. В рамках проекта «Спорт – единое пространство» на каждом спортивном объекте предусмотрено безвозмездное и льготное посещение для детей и взрослых с ОВЗ. Еженедельно на базе 20-ти спортивных школ занимаются спортом более 500 человек с особенностями здоровья.

В муниципальных школах обучаются 1,3 тыс. детей с инвалидностью и почти 1,2 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом учебном году еще в 8 школах созданы условия для обучения детей с различными нарушениями. В системе дошкольного образования воспитываются 1,1 тыс. детей-инвалидов. На сегодня открыто 768 групп для более 11 тыс. детей по разным нозологиям.