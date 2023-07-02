«Воспитывать продвинутых, прогрессивно мыслящих татар»: в чем феномен Средней Елюзани?

Слева направо: Рашит Куряев, Мукаддас Бибарсов, Илнур Миргалиев, Искандер Измайлов, Ислам Дашкин, Рифат Абузаров

Фото: © Рифат Каюмов / «Татар-информ»

Корреспондент «Татар-информа» побывал в Пензенской области по приглашению муфтия Саратовской области Мукаддаса хазрата Бибарсова вместе с учеными из Института истории имени Шигабутдина Марджани Искандером Измайловым и Ильнуром Миргалеевым. Мукаддас хазрат, сам будучи уроженцем знаменитого татарского села Средняя Елюзань, поддерживает связи с родным краем. В Пензе у него также большой авторитет и влияние. Приглашенных хазратом гостей на его родной земле приняли с большим уважением, познакомили с историческими местами, провели встречи с представителями татарской общественности.

Одна из таких содержательных встреч прошла в Культурно-просветительском центре имени Хабиб Джамал Тенишевой в формате круглого стола. Центр открыли в 2017 году. Здесь проводятся культурные, образовательные мероприятия, встречи и конференции местной татарской общины. Также в этом здании расположено Духовное управление мусульман Пензенской области.

Фото: предоставлено Рафиком Шабановым

В круглом столе приняли участие видные представители мусульманского духовенства: Мукаддас хазрат Бибарсов, муфтий Пензенской области Ислам хазрат Дашкин, мухтасиб Городищенского района, имам-хатиб Соборной мечети села Средняя Елюзань Рифат хазрат Абузаров, а также имам Соборной мечети города Пензы Юсеф хазрат Бибарсов, председатель мусульманской религиозной организации «Ахун Патеев» Рафик хазрат Шабанов.

Кроме того, на встрече были представители научной и общественно-культурной жизни Пензенской области: генеральный директор Культурно-просветительского центра имени Хабиб Джамал Тенишевой Рашит хазрат Куряев, заместитель председателя областной татарской автономии Рашит Алюшев, профессор Пензенского государственного университета, доктор экономических наук Юсеф Бахтеев, писатель и художник Кадир Акжигитов, писатель, один из авторов книги «Татары Пензенской области» Фатых Зюзин. Участником встречи также стал руководитель Департамента Пензенской области по архивному делу Зуфар Бибарсов.

Татарстан был представлен уже упомянутыми учеными Института истории – руководителем Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. Усманова Ильнуром Миргалеевым и старшим научным сотрудником института, доктором исторических наук Искандером Измайловым.

«Человек – как дерево: если у него нет корней, он не устоит перед трудностями»

Ислам хазрат Дашкин коротко ознакомил участников встречи с особенностями религиозной и национальной жизни пензенских татар.

«Пензенская область – это земля знаменитых татарских дворянских родов – татарских мурз. В регионе около сорока татарских сел, самые крупные – Средняя Елюзань, Индерка, Верхняя Елюзань. В свое время в нашем крае насчитывалось более 50 татарских деревень.

Население города Пензы – 450 тысяч человек, из них 100 тысяч – это татары. Религиозная и национальная жизнь в основном сосредоточена вокруг Культурно-просветительского центра имени Хабиб Джамал Тенишевой и организации «Ахун Патеев». Наши соплеменники представлены и в крупном бизнесе, и в областном руководстве», – рассказал муфтий.

Ислам хазрат Дашкин (в центре) Фото: предоставлено Рафиком Шабановым

По его словам, несмотря на большую численность татар в крае, остаются нерешенными некоторые вопросы, касающиеся национальной жизни. Так, историческая мечеть города Пензы нуждается в ремонте. Не завершено строительство новой Соборной мечети, которую татарская община своими силами начала возводить еще в 1997 году. Еще один вопрос, волнующий татарскую общественность: в Пензе нет татарской школы, которая могла бы давать детям воспитание в национальных и религиозных традициях.

«Наши имамы проводят эту работу в мечетях, однако вне пределов мечети вести какую-то деятельность у них не хватает ресурсов. Не все татары живут по предписаниям религии. Но мы замечаем, что все больше людей приходит в мечеть. Мы стараемся объединять татар вокруг мечети. Считаем, что в нынешних условиях единство татар вне пределов Татарстана может обеспечить только религия, а без единства никакой народ не может сохраниться как нация», – поделился Ислам хазрат Дашкин.

Мукаддас хазрат Бибарсов назвал встречу большим событием, собравшим представителей татарской общественности разных регионов для обсуждения общих для всех актуальных вопросов.

«Мы – представители одной нации, но в регионах у нас есть свои особенности, менталитет отличается, поэтому нам очень важно ближе узнавать друг друга, обмениваться мнениями, – подчеркнул муфтий. – Сохранение нашей национальной, религиозной идентичности, нашего родного языка, истории – эти вопросы волнуют нас всех. Перед тем как приступить к какому-либо важному делу, мы обязаны обратиться к нашим истокам. Как дерево без корней не может устоять на ветру, так и человек, не знающий своих истоков, своего происхождения, не сможет преодолеть даже незначительные трудности. У нашего народа есть идущая из глубины веков история, богатая на великие события – и славные, и трагические, поучительные. Я уверен, что татары воспрянули бы духом, если бы они глубже знали свою историю», – считает Мукаддас хазрат.

Мукаддас Бибарсов (в центре) Фото: предоставлено Рафиком Шабановым

Искандер Измайлов обратил внимание на нехватку книг и пособий, позволяющих знакомить детей с историей народа. «Нужны научно-популярные книги, отражающие татарскую историю, пособия для детей. В Татарстане учебники по истории татарского народа составлены, но их, по разным причинам, не удается включить в федеральный перечень, поэтому эти пособия не доходят до учащихся. Может быть, их использовать в негосударственных учебных заведениях – религиозных, воскресных школах?» – предложил ученый.

Он также сказал о необходимости создания пособия по истории развития ислама в Волго-Уральском регионе. «Если будет написана книга, которая дает достоверную информацию по истории ислама в регионах Волги и Урала в доступном виде, то такое пособие было бы полезным и для религиозных деятелей», – отметил историк.

Измайлов подчеркнул, что татары опережают другие мусульманские народы в религиозной мысли. «Сейчас, в условиях глобализации, арабские страны ищут новые подходы в изучении ислама. У татар, привыкших сосуществовать вместе с другими религиями, исламское образование было модернизировано еще во времена Марджани. Будущее татарской нации зависит от действий и поступков современного татарского общества. Станут ли прогнозы Гаяза Исхаки о вырождении татар через 200 лет реальностью или нет – это зависит от нас самих. Сто лет прошло, у нас есть еще сто лет. Если будем думать о нашем будущем и делать больше полезных для нации дел, вырождение удастся отодвинуть», – обратился к участникам встречи Искандер Измайлов.

Искандер Измайлов (первый справа) Фото: предоставлено Рафиком Шабановым

«Нужна отдельная книга по истории ислама в Поволжье»

Ильнур Миргалеев высоко оценил деятельность пензенских татар, направленную на сохранение и развитие религии и родного языка. «По приглашению Мукаддаса хазрата Бибарсова мы побывали в селе Средняя Елюзань. Мы увидели, какие там трудолюбивые жители, как у них организована религиозная и национальная жизнь. Я восхищен тем, что люди в Средней Елюзани заботятся о сохранении себя как нации, как они содержат частную школу, интересуются историей.

Мы бываем во многих регионах, встречаемся с татарами. Действительно, наши соплеменники думают о будущем народа. Есть надежда, что нас как нацию сохранит религия. Будет правильно, если мы через религиозных деятелей донесем до нашего народа историю и тем самым поспособствуем пробуждению национального самосознания татар. Мы готовы работать в содружестве с духовенством», – сказал Ильнур Миргалеев.

Заместитель председателя областной татарской автономии Рашит Алюшев считает, что сейчас самое время увеличить масштабы работы по возвращению истории народа. «Всего примерно 30 лет прошло с тех пор, как открылись архивы, стали издаваться книги об истории татарского народа. В годы процветания цензуры прошлое нашей нации было скрыто. А сейчас есть возможности изучать нашу историю. Я очень рад увидеться, лично пообщаться с историками из Казани, чьи книги я читал и которых видел только по телевизору и в интернете. Спасибо, что посетили наш край», – обратился Рашит Алюшев к казанских гостям.

Мукаддас Бибарсов заметил, что в изучении истории, религии важно учитывать региональный фактор. «Мы, безусловно, российские мусульмане, но при этом мы не должны забывать, что мы мусульмане Поволжья. Нужна отдельная книга по истории ислама в Поволжье. В каждом регионе мы работаем с конкретными людьми, поэтому необходимо знать историю этой группы татарского народа. Чтобы сохраниться как нация, мы обязаны знать свою историю, культуру. Это – наша основа», – сказал муфтий.

Фото: © Рифат Каюмов / «Татар-информ»

Писатель и художник Кадир Акжигитов уверен, что начинать надо с национальных школ. «Будущее татарского народа – в детях, а большинство детей обучается в русских школах. Как до них донести то, о чем мы здесь говорим? Самая большая проблема в этом. Обучаясь в русской школе, ребенок получает уроки православия и считает, что, имея свободу вероисповедания, он сам может выбирать свою национальность и религию. Они уже не вырастают татарами. Не зная языка, через некоторое время он начинает относить себя к русской национальности. Это не какая-то выдумка, я знаю такие случаи. Нам обязательно нужно открывать татарские школы», – поделился мнением участник встречи.

Искандер Измайлов заметил на это, что татарские школы – лишь часть необходимой работы, поскольку без полного цикла образования на родном языке они не решат проблему. «Татарские школы можно открывать лишь там, где татары проживают компактно, ради одного-двух детей их не открывают. Но и появление национальных школ не изменит ситуацию. Нам также нужно высшее учебное заведение для подготовки национальных кадров, потому что без этого татарские школы останутся без преподавателей. После того как Казанский государственный педагогический институт был присоединен к федеральному университету, работа по подготовке учителей, преподающих предметы на родном языке, остановилась. Надо возродить педуниверситет», – считает Искандер Измайлов.

Фото: предоставлено Рафиком Шабановым

«Народ, не освоивший виртуальное пространство, к концу века исчезнет»

Говоря о возрождении языка и культуры, Ильнур Миргалеев сравнил ситуацию с религией, когда в течение 70 лет в годы советской власти она не развивалась, однако и не была утрачена, и с наступлением благоприятных условий вновь заняла важное место в жизни народа.

«Времена постоянно меняются. Думаю, в будущем необходимость в татарском языке вырастет. К этому моменту у нас должны быть готовы кадры. Надо найти все способы и средства, чтобы сохранить татарскую науку, татарских ученых, преподавателей. По истории мы видим – после 70 лет запрета религия в 1990-х годах вновь стала развиваться. Как мы за те годы не утратили свою религию, так же нам необходимо сохранить татарское образование и науку. Национальные кадры у нас пока есть. Многие из нас могут их и не знать, потому не все из тех, кто душой болеет за нацию и готов ей служить, заявляют об этом во всеуслышание.

Думаю, было бы правильно объединяться нам в регионах – вокруг муфтиев, а в Татарстане – вокруг национальных школ и медресе. Может быть, нам стоит открыть в Средней Елюзани татарскую школу в режиме интерната и некоторых детей из Пензы обучать там? Нельзя ли детей из Пензы отправлять туда хотя бы в летние лагеря? Я всего один день был в Средней Елюзани, а впечатления огромные. Уверен, что и дети почувствуют то же самое, на них это село, атмосфера, жители повлияют обязательно. Чтобы пробудить национальное самосознание, нужна татарская среда, а в Средней Елюзани она есть», – сказал Миргалеев.

Искандер Измайлов призвал более эффективно использовать возможности новых технологий и интернета. «В интернете нужно создавать татарскую среду. Для регионов, где татар проживает не очень много, интернет – это лучшее место для общения. Интернет пока не запрещен. Чем больше информации о татарской истории, культуре – тем лучше. Эту информацию можно распространять в социальных сетях. Например, в Тюмени есть группы, где общаются тысячи татар. Сейчас активно развивается искусственный интеллект. Его тоже надо наполнять информацией на татарском языке. Чем богаче его содержание, тем больше он совершенствуется. Народ, который не освоил виртуальное пространство, к концу века просто перестанет существовать. Татарский народ, который издавна обладал высоким интеллектом, должен освоить искусственный интеллект», – считает ученый.

Фото: © Рифат Каюмов / «Татар-информ»

«Частная школа в Средней Елюзани переполнена»

С 2016 года в селе Средняя Елюзань работает частная школа, где наряду со светскими предметами дети изучают основы ислама. Муфтий Пензенской области Ислам хазрат Дашкин считает, что эта школа – модель будущей образовательной системы татар.

«Когда мы начали создавать в Средней Елюзани частную школу, совмещающую религиозные и светские знания, многие выступили против. Они считали, что такая школа не нужна – жители и так говорят на татарском языке, ходят в мечеть. Но, невзирая на скептическое отношение жителей, мы осуществили этот уникальный проект, который объединяет в себе медресе и национальную гимназию. Отмечу, что наши хазраты тоже поначалу в него не верили. Большинство из них самыми последними отдали своих детей в эту школу. Мы пришли к выводу, что нужно изменить мышление – и народа, и духовных лидеров. Чтобы наша нация шла вперед, нам нужны все составляющие – и религия, и светские знания, и национальное самосознание. Если религия укрепляет дух, то, освоив светские знания, человек становится образованным, продвинутым. Нам была необходима уникальная образовательная система, основанная на новаторских, прогрессивных взглядах и способная объединить два направления», – сказал муфтий.

Генеральный директор Культурно-просветительского центра имени Хабиб Джамал Тенишевой Рашит Куряев: «Частная школа официально была открыта как центр дополнительного образования – «Репетиторский центр». По российским законам родители могут не отдавать ребенка в государственную школу, а выбрать домашнее обучение и водить ребенка в эту школу. В первый год пришли всего 14 детей, поскольку многие не верили в этот проект. Теперь же каждый год на запланированные 18 мест мы получаем порядка 30-35 заявок, не можем принять всех из-за ограниченности площадей. Сейчас у нас в школе обучаются 132 ребенка. Конечно, нам необходимо увеличить вместимость школы. Мы хотим построить новое здание, в котором будут спортивный зал, конференц-зал, столовая на 350 человек, компьютерный класс, кабинеты с современным оборудованием, позволяющим проводить опыты на уроках химии, физики, биологии».



Муфтий Ислам Дашкин считает, что опыт Средней Елюзани можно было бы использовать и в самой Пензе. Организацию этой работы местная татарская община может взять на себя, но она также нуждается в поддержке из Казани. В частности, необходимы новые учебные пособия, кадры, подготовленные для обучения детей в таких школах, а также политическая поддержка со стороны Всемирного конгресса татар. «Нам в первую очередь нужна поддержка в политическом плане. В вопросе денег мы с бизнесменами, меценатами сами найдем общий язык. До революции наши состоятельные татары помогали таким проектам. Настало время возродить этот опыт. Во многих регионах меценаты строят мечети, но для развития недостаточно вести одно направление религии, наши национальные проблемы только этим не решаются. Нам в первую очередь нужны прогрессивные, образованные личности. Наша задача – воспитать новое поколение татар как людей образованных, продвинутых, прогрессивно мыслящих. Если мы будем едины, если будем оказывать поддержку друг другу, то всегда будем в развитии», – подытожил состоявшийся разговор Ислам Дашкин.

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского