«Воспитываем патриотов»: в Казань на слет съехались юнармейцы со всего Татарстана

Сегодня в танковом училище Казани стартовал республиканский слет «Юнармии». Более 100 юнармейцев со всего Татарстана и 50 начальников штаба прибыли в столицу республики, чтобы подвести итоги года и увидеть воочию возложение цветов и службу роты дежурного караула.

Руководитель Регионального движения «Юнармия», генерал-майор Александр Бородин рассказал «Татар-информу» о том, что его подопечные изучают историю Родины, военное дело и развиваются в военно-патриотическом направлении.

«Сегодня у нас девятый слет "Юнармии" Татарстана. Уже 8 лет мы здесь существуем, у нас уже больше 42 тысяч юнармейцев по всей республике. Создано больше 1200 отрядов. Ежегодно мы удерживаем лидирующее положение среди других регионов в России: либо первое, либо второе место. В прошлом году из 89 регионов мы были первыми. Сегодня наши ребята изучат учебно-материальную базу училища. Двадцать Героев России – откуда? Из танкового училища! Как тут не гордиться и на ставить в пример», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После этого началось построение, на котором генерал-майор Александр Бородин наградил двоих юнармейцев. Грамоту через одного из начальников штабов он передал победителю Всероссийского конкурса «Юнармеец в сети» – Магомеду Аскерову, а вместе с ней подарочный сертификат.

«Он не приехал по состоянию здоровья сегодня, но мы им гордимся, он настоящий юнармеец, настоящий победитель. Магомед молодец!» – сказал он.

Вторым наградили Михаила Волосова, он поступил в танковое училище из Кукморского района и долгое время был юнармейцем.

«Будучи курсантом, он награжден медалью. Медалью Юнармейской доблести третьей степени, эту медаль он заслужил!» – сказал Александр Бородин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После вручения всех наград Александр Бородин объявил, что сейчас юнармейцам покажут, как правильно нести Вахту Памяти.

«Наша рота почетного караула проведет для вас показные занятия, как правильно нести Вахту Памяти. В каждом районе у вас имеется вечный огонь, у вас есть памятники, стелы. Вам покажут, как правильно организовывать и вести Вахты Памяти, менять караул, проводить возложение цветов к Вечному огню. Потом рота почетного караула покажет вам свое мастерство», – сказал он.

Кирилл Петров из Бугульмы рассказал «Татар-информу», что вступил в «Юнармию», потому что пошел по стопам ближайших родственников: его родители и дедушка военнослужащие.

«В будущем планирую поступить в танковое училище или в Рязань, в десант. "Юнармия" дала мне опыт и знания. В Бугульме, например, мы каждую неделю ходим на проводы наших военных в зону СВО. Помимо физических тренировок, я уже практиковался в стрельбе из автомата и его сборке и разборке. К армии готов на 70 процентов, не хватает физических показателей», – рассказал он.