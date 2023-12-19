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«Воспитываем патриотов»: в Казань на слет съехались юнармейцы со всего Татарстана
Сегодня в танковом училище Казани стартовал республиканский слет «Юнармии». Более 100 юнармейцев со всего Татарстана и 50 начальников штаба прибыли в столицу республики, чтобы подвести итоги года и увидеть воочию возложение цветов и службу роты дежурного караула.
Руководитель Регионального движения «Юнармия», генерал-майор Александр Бородин рассказал «Татар-информу» о том, что его подопечные изучают историю Родины, военное дело и развиваются в военно-патриотическом направлении.
«Сегодня у нас девятый слет "Юнармии" Татарстана. Уже 8 лет мы здесь существуем, у нас уже больше 42 тысяч юнармейцев по всей республике. Создано больше 1200 отрядов. Ежегодно мы удерживаем лидирующее положение среди других регионов в России: либо первое, либо второе место. В прошлом году из 89 регионов мы были первыми. Сегодня наши ребята изучат учебно-материальную базу училища. Двадцать Героев России – откуда? Из танкового училища! Как тут не гордиться и на ставить в пример», – сказал он.
После этого началось построение, на котором генерал-майор Александр Бородин наградил двоих юнармейцев. Грамоту через одного из начальников штабов он передал победителю Всероссийского конкурса «Юнармеец в сети» – Магомеду Аскерову, а вместе с ней подарочный сертификат.
«Он не приехал по состоянию здоровья сегодня, но мы им гордимся, он настоящий юнармеец, настоящий победитель. Магомед молодец!» – сказал он.
Вторым наградили Михаила Волосова, он поступил в танковое училище из Кукморского района и долгое время был юнармейцем.
«Будучи курсантом, он награжден медалью. Медалью Юнармейской доблести третьей степени, эту медаль он заслужил!» – сказал Александр Бородин.
После вручения всех наград Александр Бородин объявил, что сейчас юнармейцам покажут, как правильно нести Вахту Памяти.
«Наша рота почетного караула проведет для вас показные занятия, как правильно нести Вахту Памяти. В каждом районе у вас имеется вечный огонь, у вас есть памятники, стелы. Вам покажут, как правильно организовывать и вести Вахты Памяти, менять караул, проводить возложение цветов к Вечному огню. Потом рота почетного караула покажет вам свое мастерство», – сказал он.
Кирилл Петров из Бугульмы рассказал «Татар-информу», что вступил в «Юнармию», потому что пошел по стопам ближайших родственников: его родители и дедушка военнослужащие.
«В будущем планирую поступить в танковое училище или в Рязань, в десант. "Юнармия" дала мне опыт и знания. В Бугульме, например, мы каждую неделю ходим на проводы наших военных в зону СВО. Помимо физических тренировок, я уже практиковался в стрельбе из автомата и его сборке и разборке. К армии готов на 70 процентов, не хватает физических показателей», – рассказал он.
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