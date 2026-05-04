Происшествия 4 мая 2026 16:25

Воспитательница детсада в РТ пойдет под суд за травму ребенка, упавшего с лестницы

Бывшая воспитательница одного из детсадов Зеленодольска пойдет под суд по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошел 29 мая 2025 года. Во время прогулки воспитательница не следила за детьми из подготовительной группы. В какой-то момент упал с лестницы один из воспитанников – 6-летний мальчик. Ребенок получил травмы.

Уголовное дело направлено в суд.

