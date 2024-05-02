Воспитателей детсадов Татарстана начали обучать финансовой грамотности

В Татарстане стартовали курсы повышения квалификации воспитателей детских садов по формированию основ финансовой грамотности. 40 слушателей из разных районов республики уже прошли курсы и получили необходимые компетенции для организации просветительской работы среди детей дошкольного возраста.

Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры является неотъемлемой частью социализации, отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин. «Начиная уже с дошкольного возраста ребенка следует знакомить с элементарными понятиями из области денег и экономики в целом. Это необходимо, чтобы сформировать правильные привычки, установки финансово грамотного поведения, которые помогут ему в скором будущем самостоятельно принимать разумные финансовые решения», – сказал он.

Курс рассчитан на 56 часов. Он начинается с лекции об истории появления денег и современном наличном обращении и экскурсии по Музею Банка России в Казани. С воспитателями поделились опытом, как игровой формат позволяет смоделировать различные ситуации реальной жизни и закрепить важные практические навыки ребенка.

Проект реализован Нацбанком РТ совместно с Институтом развития образования республики. После прохождения курсов воспитатели закрепят полученные знания в ходе стажировки в двух дошкольных учреждениях Казани.