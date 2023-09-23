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Воспитатель из Казани признана лучшим учителем родного языка и литературы в России
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Воспитатель дошкольной группы школы № 141 Айсылу Лотфуллина стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Об этом сообщает Управление образования исполкома Казани.
Еще одна представительница Татарстана — учитель казанской гимназии № 13 Алиня Шагараева признана одним из пяти лучших педагогов по итогам конкурса.
Участие в событии принимали 72 учителя и 32 воспитателя со всей России.
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