Воспитатель из Казани признана лучшим учителем родного языка и литературы в России

Воспитатель дошкольной группы школы № 141 Айсылу Лотфуллина стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Об этом сообщает Управление образования исполкома Казани.

Еще одна представительница Татарстана — учитель казанской гимназии № 13 Алиня Шагараева признана одним из пяти лучших педагогов по итогам конкурса.

Участие в событии принимали 72 учителя и 32 воспитателя со всей России.