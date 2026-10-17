«Воспитатель года России – 2026» Елена Бербина: «Дети научили меня гибкости»

Впервые участник из Татарстана стал победителем всероссийского конкурса «Воспитатель года России». В этом году симпатии жюри завоевала воспитатель детского сада №78 Казани Елена Бербина. Педагог рассказала «Татар-информу» о том, почему выбрала эту профессию, чему ее научили дети, а также о своей авторской методике, которую представила на конкурсе.





Фото: личная страница Елены Бербиной в соцсети «ВКонтакте» vk.ru/berbina

«Наша республика теперь сможет принять конкурс у себя»

– Елена Дмитриевна, какие эмоции вы испытали в момент объявления вас как абсолютного победителя конкурса «Воспитатель года России – 2026»? Что для вас значит эта победа?

– Первое, что я почувствовала в момент объявления результатов, – это огромная радость за Казань и Татарстан. За то, что наша республика впервые получила такую победу и теперь сможет принимать конкурс у себя. Очень радовалась за своих наставников, за людей, которые верили в меня и проходили этот путь рядом. И уже потом пришло чувство гордости за себя – за то, что все получилось именно так, как хотелось.

Для меня эта победа – скорее начало нового этапа. Это возможность громче говорить о дошкольном образовании, делиться своим профессиональным опытом, расширять круг общения и сотрудничества и, конечно, продолжать расти самой.

– Представлять Татарстан на всю страну – это большая ответственность. В связи с этим – были ли у вас какие-то сложности во время участия в конкурсе? И вы ощущали поддержку татарстанцев?

– Я не могу сказать, что ответственность за Татарстан создавала для меня какие-то сложности. Скорее наоборот – она очень мотивировала. Я постоянно чувствовала поддержку республики, особенно Казани. За мной стояли наставники, коллеги, люди, которые внимательно следили за каждым испытанием, писали, звонили, переживали. И это действительно давало силы.

Фото: личная страница Елены Бербиной в соцсети «ВКонтакте» vk.ru/berbina

– Расскажите о своей авторской методике, которую вы представили на конкурсе.

– На конкурсе я представляла не отдельную методику, а свою авторскую игру как один из инструментов выстраивания честного и доверительного диалога с ребенком. В ней есть несколько направлений: чувства, желания, любовь к Родине, эрудиция, разминка.

Ребенок случайным образом получает вопрос, но важный принцип игры в том, что взрослый тоже отвечает вместе с ним. Он не проверяет ребенка, а становится партнером. Благодаря этому развивается речь, воображение, критическое мышление, коммуникативные навыки, но для меня самое ценное – возможность лучше узнавать друг друга. Иногда через игру ребенку гораздо легче сказать о своих чувствах или желаниях, чем в прямом разговоре.

– Участников из других регионов России заинтересовала ваша игра? Может быть, кто-то захотел использовать ее в своей работе?

– Да, игра действительно заинтересовала коллег, причем не только участников трека «Воспитатель года». Были участники других конкурсных направлений, которые тоже просили материалы. Я с удовольствием делилась QR-кодом.

Буду очень рада, если игра найдет продолжение не только в детских садах, но и просто в семьях, потому что ее основная идея универсальна – разговаривать друг с другом и действительно слышать ответы.

– Какой новый опыт вы получили, участвуя в этом конкурсе?

– Наверное, самым новым и ценным для меня стал второй тур конкурса. В «Профессиональной мастерской» и блиц-турнире мы работали уже не только с воспитателями, а в смешанных командах с учителями, первыми учителями и директорами.

Жеребьевка объединяла людей с совершенно разным профессиональным опытом, и одну задачу мы рассматривали сразу с нескольких сторон. Для меня это было очень интересно: ты на время выходишь за границы дошкольного образования, начинаешь видеть общую систему шире и одновременно понимаешь, что многое из опыта коллег можно адаптировать и для своей работы.

– Ваша жизнь как-то изменилась после этой победы?

– Пока прошло слишком мало времени, чтобы говорить о каких-то глобальных изменениях. Я еще сама постепенно осознаю все произошедшее. Но уже чувствую, что значительно расширился круг профессионального общения, появляются новые знакомства, первые приглашения, предложения о сотрудничестве. Думаю, самое интересное в этом плане еще впереди.

«Можно очень тщательно подготовить занятие, а потом один детский вопрос полностью все изменит»

– Почему вы выбрали профессию воспитателя? Кто-то или что-то повлиял на ваш выбор?

– Мне всегда была очень близка психология, интерес к человеку, к тому, как он развивается и каким становится. А дошкольный возраст в этом смысле совершенно особенный, потому что именно тогда формируется очень многое: отношение к себе, к людям, к миру, первые способы общения, поведения, познания.

Воспитатель становится одним из первых значимых взрослых вне семьи. Мне всегда хотелось быть человеком, который не просто чему-то учит, а помогает ребенку открывать мир. Наверное, здесь есть и личный момент: в моей жизни всегда были важны сильные учителя и наставники, поэтому хотелось тоже когда-нибудь стать для кого-то таким взрослым.

– Какой у вас подход к детям, которые только адаптируются к детскому саду? И какого главного принципа вы придерживаетесь в общении с детьми?

– Мой главный принцип – принятие ребенка. Сначала важно дать ему почувствовать: здесь тебя принимают таким, какой ты есть. Особенно это необходимо в период адаптации, когда для ребенка все новое – пространство, люди, правила. И только когда возникает доверие ко взрослому, постепенно выстраиваются отношения со сверстниками и включение в жизнь группы.

Мне важно, чтобы ребенок знал: ко мне можно подойти с вопросом, рассказать о переживании, поделиться радостью или просто побыть рядом. Для меня доверие – основа всех дальнейших педагогических отношений.

Фото: личная страница Елены Бербиной в соцсети «ВКонтакте» vk.ru/berbina

– Чему вас научили дети за время работы?

– Дети точно научили меня гибкости. Можно очень тщательно подготовить занятие, продумать каждый этап, а потом один детский вопрос полностью изменит ход всей деятельности. И иногда это оказывается намного интереснее первоначального плана. Поэтому я научилась не держаться за сценарий любой ценой, а слышать детей.

Если их действительно заинтересовал какой-то вопрос, почему бы не стать вместе с ними исследователями и не попробовать найти ответ? Мне кажется, именно в такие моменты и происходит настоящее обучение.

– Как вы думаете, чему современный детский сад должен научить ребенка в первую очередь?

– Мне кажется, прежде всего он должен помочь ребенку стать самостоятельным, инициативным и любознательным. Чтобы ему хотелось задавать вопросы, искать ответы, общаться со сверстниками, пробовать новое и не бояться ошибаться.

Очень хочется, чтобы ребенок шел в школу не с ощущением «теперь меня будут учить», а с внутренним желанием узнавать новое. И чтобы уже в детском саду он понимал: здесь интересно, здесь я могу что-то открыть, рассказать другим и потом поделиться этим дома.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Воспитатель должен быть человеком, за которым детям действительно интересно идти»

– Какие современные подходы к обучению и воспитанию вы используете в работе?

– Мне близки подходы, в которых ребенок не получает готовый ответ, а сам приходит к нему через исследование, эксперимент, игру, проектную деятельность. Например, на занятиях мы можем выдвигать гипотезы, проверять их, обсуждать результаты, искать разные решения.

Использую и современные цифровые инструменты, в том числе возможности искусственного интеллекта, например, при создании визуальных материалов, историй или мультфильмов вместе с детьми.

Но для меня принципиально, чтобы технология не заменяла деятельность самого ребенка, а только помогала сделать ее интереснее. Главное все равно остается в живом взаимодействии, исследовании и собственном опыте.

– Что для вас самое сложное в работе с детьми, а что приносит удовольствие?

– Самое сложное, наверное, эмоционально быть включенной в каждого ребенка. Все дети разные: кому-то сегодня нужно больше внимания, кому-то – меньше, у каждого свой темперамент, свои переживания, свой темп. И педагог каждый день подстраивается под эту очень живую систему. Это требует большого эмоционального ресурса.

А самое приятное – видеть результат спустя время. Когда ребенок вдруг использует то, чему вы когда-то вместе научились, рассказывает об этом дома или продолжает развивать замеченный тобой интерес. И, конечно, очень многое дают детская любовь и доверие родителей. Это тоже важное профессиональное признание.

Фото: личная страница Елены Бербиной в соцсети «ВКонтакте» vk.ru/berbina

– Вы стали героиней документального сериала «Мастер». Что дал вам этот опыт?

– Проект «Мастер» дал мне совершенно новый опыт работы в кадре, и мне это было очень интересно, потому что работа с камерой мне в принципе близка. Особенно ценно, что в кадре осталась именно моя профессия, мой обычный рабочий день, дети, Казань – теперь это сохранится как отдельная история.

Но для меня был важен и более широкий смысл: появилась возможность показать большой аудитории, чем на самом деле занимается воспитатель. Это не только присмотр и уход. Это воспитание, обучение, развитие, работа с детьми и родителями, огромная эмоциональная и профессиональная включенность каждый день.

– По вашему мнению, воспитатель – это призвание? Достаточно ли просто любить детей, чтобы посвятить свою жизнь этой профессии?

– Я бы все-таки не говорила только о призвании. Мне очень нравится понятие «педагогическая одаренность». Есть определенные качества, которые помогают человеку стать хорошим педагогом, но одной любви к детям точно недостаточно. Нужно уметь выстраивать авторитет, быть интересным детям, понимать современный мир, постоянно развиваться самому. Нужен высокий эмоциональный интеллект, умение разговаривать не только с ребенком, но и с родителями, слышать разные позиции, спокойно разрешать сложные ситуации.

Современные дети очень любознательные, активные и требовательные к взрослому. Поэтому воспитатель должен быть человеком, за которым им действительно интересно идти.