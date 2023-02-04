Воспитать в себе защитника Родины: в Татарстане идет набор курсантов в военные училища

Многие выпускники татарстанских школ, в том числе девушки, планируют поступить в военные вузы. Попасть туда смогут не все. От желающих связать жизнь с армией, их родителей часто поступают вопросы, касающиеся отбора в военное училище. На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил военный комиссар Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Погодин.

Сергей Погодин: «Военные учебные заведения, которые готовят специалистов по программе высшего образования, могут называться училищами, институтами, университетами и академиями»

Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

Сергей Николаевич, какое профессиональное образование дает военное учебное заведение?

Военные учебные заведения профессионального образования в своих названиях имеют незначительные отличия в сравнении с гражданскими учебными заведениями среднего профессионального и высшего уровня. Военные учебные заведения, которые готовят специалистов по программе высшего образования, могут называться училищами, институтами, университетами и академиями.

Выпускаясь из таких учебных заведений, курсанты получают ту или иную специальность и становятся офицерами в воинском звании лейтенанта. В военных учебных заведениях также осуществляется подготовка по программам среднего профессионального образования. Это специалисты среднего звена, техники. По окончании обучения такие курсанты получают диплом о среднем профессиональном образовании и воинское звание прапорщика. Таких специалистов готовят на отдельных факультетах тех же самых военных учебных заведений профессионального образования.

Как правило, на втором курсе курсант заключает контракт с Министерством обороны РФ на время обучения и пять лет после окончания обучения Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

Чему учат в военном училище?

Во-первых, военным профессиям. Родину защищать, в зависимости от вида, рода войск, будет и летчик, и моряк, и пехотинец, и артиллерист, и танкист, и военный юрист, и связист. Как правило, на втором курсе курсант заключает контракт с Министерством обороны РФ на время обучения и пять лет после окончания обучения. Это обязательно. По окончании обучения происходит распределение, то есть самостоятельно искать место службы не требуется. Во-вторых, формируется характер защитника Отечества и приобретаются навыки и умения, которые должны быть присущи каждому военнослужащему: самоконтроль и порядок, дисциплина, инициатива, подчинение старшему по званию (командиру), трудолюбие, смелость, развиваются физические и спортивные навыки.

При проведении конкурсного отбора в военном учебном заведении проходит медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

Что необходимо для поступления в военное училище?

Ежегодно заявления на поступление в военные училища МО РФ, а их в России 35, подают более тысячи юных татарстанцев. Поступить в военные вузы наравне с юношами могут и девушки. У кандидата должен быть достаточный балл по результатам ЕГЭ. Есть и исключения, но об этом чуть ниже. Также на начальной стадии оформления и подачи заявления о поступлении в военное училище кандидату требуется представить в военный комиссариат по месту жительства необходимый комплект документов. При проведении конкурсного отбора в военном учебном заведении помимо медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора ребята должны сдать нормативы по физической подготовке. Это подтягивание на перекладине для юношей (для девушек – наклоны туловища вперед), бег на 100 метров, бег на 3 км (1 км для девушек), плавание на 100 метров с сопровождением мероприятий фото-, видеофиксацией.

При поступлении учитывается участие кандидата в военно-патриотическом движении «Юнармия» при условии наличия личной книжки юнармейца и что кандидат состоит в движении не менее года. Юношам и девушкам, прошедшим юнармейскую школу, в соответствии с приказом министра обороны РФ при выведении рейтингового показателя дополнительно добавляется 5 баллов к итоговому. Наличие выполненных нормативов по ГТО так же добавит баллы в рейтинговый показатель.

При поступлении учитывается участие кандидата в военно-патриотическом движении «Юнармия» Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

Каковы этапы поступления в военное училище?

В 11-м, а лучше после 10-го класса кандидат определяется с выбором военного учебного заведения. Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Кандидатам выдадут список необходимых документов, расскажут о требованиях к поступающим. На официальном сайте военного учебного заведения кандидат может получить исчерпывающую информацию. Проверки физической подготовки не избежать. Результаты ЕГЭ будут интересовать в первую очередь по русскому языку, математике и физике. В зависимости от профиля училища физику заменяют обществознание и история. Более точная информация по ЕГЭ размещена на сайте самого учебного заведения или на официальном сайте МО РФ на портале mil.ru, также на нашем сайте vk.tatarstan.ru. Крайний срок обращения в военный комиссариат с заявлением о поступлении до 20 мая года поступления.

Не следует затягивать с заявлением до последнего, так как мероприятия медицинского освидетельствования, профотбора, подготовки и формирование личного дела кандидата – это вопрос не одного дня. С момента обращения в военный комиссариат с заявлением кандидату необходимо будет представить требуемые документы, пройти профессиональный психологический отбор в военном комиссариате по месту жительства.

Предварительное медицинское освидетельствование потребуется пройти в два этапа: в военном комиссариате по месту жительства и Военном комиссариате Республики Татарстан. После военный комиссариат сформированное личное дело отправит в выбранное вами военное училище. Если с документами всё в порядке, вам из военного учебного заведения придет вызов. В случае длительного ожидания можно обратиться в приемную комиссию самого учебного заведения или в военный комиссариат по месту жительства.

Кандидатам выдадут список необходимых документов, расскажут о требованиях к поступающим. Проверки физической подготовки не избежать Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

Имеются льготы при поступлении в военные учебные заведения?

Помимо общеизвестных льгот при поступлении в учебные заведения теперь с 2022 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены важные дополнения. В статье 71 «Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» указанного закона внесены важные поправки в виде частей 5 прим. 1 и 5 прим. 2., в которых раскрываются права граждан, являющихся детьми принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Или направленных в другие государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах:

военнослужащих (в том числе проходивших военную службу в период мобилизации, действия военного положения или по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);

лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы России.

Также указано, кому предоставлено право для зачисления на основании имеющихся результатов ЕГЭ и кто может быть зачислен в военное учебное заведение без вступительных испытаний. Перечисленные изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены 29 декабря 2022 года.

Министром обороны России в 2020-2022 годах было принято решение осуществлять отбор кандидатов для поступления на первые курсы вузов в регионах их проживания Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

Как проходит конкурсный отбор?

Министром обороны РФ Сергеем Шойгу в целях недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в вузы Минобороны России в 2020-2022 годах было принято решение осуществлять отбор кандидатов для поступления на первые курсы вузов в регионах их проживания. Для этого формировались выездные группы от вузов под руководством заместителей начальников образовательных организаций или начальников кафедр. В состав таких групп включались специалисты профессионального психологического отбора, физической подготовки, а также другие специалисты. Как правило, в период с конца июня и до конца июля они работали в субъектах России.

Выездными группами проводились тестирование по профессиональному психологическому отбору и сдача физических нормативов в интересах всех вузов Минобороны России. Зачисление кандидатов на первые курсы вузов осуществлялось с 1 августа, а учебный год, как и положено, с 1 сентября.

Как будет проходить отбор в военные вузы в этом году, мы обязательно дополнительно сообщим в апреле 2023 года Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

За указанный период приемными комиссиями вузов на основании поступивших из военных комиссариатов личных дел, результатов сдачи ЕГЭ, опубликованных на официальном информационном портале, заключений военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий, а также оценки выездными группами их мотивированности, уровня физической подготовки и профессиональной психологической пригодности проводился профессиональный отбор и зачисление.

Как будет проходить отбор в военные вузы в этом году, мы обязательно дополнительно сообщим в апреле 2023 года.

Фото: предоставлено Военным комиссариатом РТ

Где можно найти интересующую более подробную информацию о поступлении в военные училища?

На официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан vk.tatarstan.ru в разделе «Военные училища» размещена требуемая информация. Информацию можно получить на официальных сайтах вузов МО РФ или на официальном портале МО РФ mil.ru.

Есть ли возможность задать интересующий вопрос напрямую, а не посредством обращений, электронной приемной или через сайт? Будет ли организована работа прямой телефонной линии?

На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» (vk.tatarstan.ru) на период с 1 апреля по 15 июля 2023 года будет функционировать подраздел «Горячая линия». В нем будут указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в муниципальных районах. Прием звонков ежедневно с 10.00 до 12.00 (время московское). Также на указанном сайте доступна подача гражданами обращений в электронном виде.