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Воспитанников дома-интерната в Дербышках поздравил Дед Мороз от Росгвардии
Дед Мороз специального назначения поздравил воспитанников Детского дома-интерната в Дербышках с наступающим Новым годом. Мероприятия в рамках акции с таким названием провели сотрудники республиканского главка Росгвардии, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ребята с радостью и восхищением прокатились на бронеавтомобиле Росгвардии «Патруль». Затем они с увлечением следили за работой кинолога и его верного четвероногого напарника. Служебная собака показала безупречное исполнение команд и способность точно находить разные предметы.
Завершением праздника стало то, что Дед Мороз подарил детям сладкие новогодние подарки.
«Такие акции имеют большое значение для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Ребята выразили благодарность за то, что мы привнесли в их жизнь столько радости и ярких впечатлений. Их слова стали настоящим подтверждением того, что в очередной раз наши старания были не напрасны», – поделился впечатлениями заместитель командира ОМОН «Ак Барс» полковник полиции Алексей.
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