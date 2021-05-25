Воспитанники ХК «Нефтехимик» привезут Кубок Гагарина в Нижнекамск

В пятницу, 28 мая, в Нижнекамске состоится презентация Кубка Гагарина. Главный трофей отечественного клубного хоккея привезут в родной город бывшие игроки «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов, которые стали обладателями Кубка Гагарина в минувшем сезоне КХЛ в составе омского «Авангарда».

В рамках презентации главный трофей КХЛ побывает сначала в центральном офисе административного здания ПАО «Нижнекамскнефтехим». Затем в 13:30 в конференц-зале «Нефтехим Арены» состоится пресс-конференция с участием Шарипзянова и Якупова, после чего (с 14:00 до 16:00) состоится презентация Кубка Гагарина для воспитанников ДЮСШ «Нефтехимик».

С 16:00 до 18:00 там же, в «Нефтехим Арене», сфотографироваться с Кубком Гагарина смогут все желающие, сообщает пресс-служба ХК «Нефтехимик».

