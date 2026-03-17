Воспитанники велоакадемии Закарина примут участие в первых стартах в марте

Первые старты сезона с участием воспитанников велоакадемии Ильнура Закарина пройдут в марте в Архипо-Осиповске. В соревнованиях примут участие юные спортсмены из разных регионов страны. В настоящий момент команда казанской академии проводит учебно-тренировочные сборы в Адлере.

«С февраля ребята находятся в Адлере, и мы как раз недавно приезжали к ним. Видно, что все уже очень хотят выступить, проверить свои силы, понять, кто чего добился за время сборов. Конечно, для нас эти старты — скорее проходящие, они должны дать импульс и подвести к тем соревнованиям, которые мы считаем главными в сезоне. Какого-то сверхъестественного результата не ждем, но, возможно, увидим хорошие выступления. Парни очень мотивированы, хорошо прошли весь тренировочный блок, и радует, что практически никто не пропускал занятия из-за болезней», – приводит слова Закарина пресс-служба академии велоспорта.

Академия велоспорта Ильнура Закарина открыла свои двери в сентябре 2025 года. Данный проект представляет собой новый формат на базе Казанского училища олимпийского резерва. Его цель – долгосрочная и бережная подготовка юных велосипедистов без форсирования результатов, с акцентом на постепенное развитие и выход на профессиональный уровень.