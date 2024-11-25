Воспитанники татарстанской школы кендо стали чемпионами России

Фото: Федерации кендо РТ

Татарстанские спортсмены стали чемпионами и призерами Чемпионата и Первенства России по кендо, соревнования прошли в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов, прошедших ранее отборочные этапы в своих региональных федерациях. Всего за награды боролись представители 24 регионов страны.

Командные соревнования традиционно для кендо проходили в упорной и бескомпромиссной борьбе. В итоге среди женщин чемпионами России стала команда Республики Татарстан в составе Вероники Казакевич, Ольги Морозовой, Елизаветы Малаховой, Олеси Зиминой, второе место завоевала команда Новосибирской области. В мужских командных соревнованиях победителями стали представители Санкт-Петербурга.

В личных соревнованиях среди мужчин отличились сразу два представителя Татарстана: золото у Никиты Толкишевского, бронзу взял Марат Таиров, на втором месте расположился Анатолий Сигал, который выступал за Нижний Новгород.

В женских личных соревнованиях Чемпионкой России стала Олеся Зимина, также выступающая за Республику Татарстан.

«Все участники этого без преувеличения праздника кендо – уже победители независимо от того, имеют ли медали они на этот раз или нет. Ведь кендо – это спорт, закаляющий волю и характер победителя, а значит, самые зрелищные победы и самые драматичные бои еще впереди», - поделился с журналистом «Татар – информа» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

Данный турнир был организован Всероссийской федерацией кендо, наделенной в июле этого года правами и обязанностями официальной аккредитованной спортивной федерации.