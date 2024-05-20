Воспитанники татарстанской школы бокса взяли первое и третье место на первенствах России

Фото: Федерация бокса России

Представитель татарстанской школы бокса Амин Абдуллин стал победитель первенства России в возрастной категории от 19 до 22 лет (весовая категория — 54 килограмма). Состязания прошли в Краснодаре. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из 57 регионов России.

В свою очередь бронзу взял татарстанский боксер Разат Талипов (весовая категория — 40 килограммов) на первенстве России в возрастной категории 13-14 лет, которое состоялось в городе Чехове Московской области.

«Талипов Разат, дебютируя на таком важном турнире, как первенство России, сразу занял третье место — это отличный результат. У Разата еще есть большой потенциальный запас. У него еще один год в этой возрастной категории. И я верю, что в дальнейшем он сможет стать первым», — поделился ожиданиями с журналистом «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.

«Что касается Амина Абдуллина, он два раза становился финалистом первенства России, и я был уверен, что в этот раз он станет победителем. Была проделана большая работа и спортсменом, и его тренером Ильдаром Абдуллиным. Хочу поздравить еще раз тренера, и спортсмена, и всех, кто причастен к результатам наших боксеров. Пожелать им хорошей подготовки, впереди первенство Европы», — добавил собеседник агентства.