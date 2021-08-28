Воспитанники спортшкол Казани встретились с семикратной олимпийской чемпионкой Ромашиной

Фото: Пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Ольги Павловой

В Минспорта Татарстана прошла встреча с семикратной олимпийской чемпионкой заслуженным мастером спорта России по синхронному плаванию Светланой Ромашиной. В мероприятии приняли участие воспитанники спортшкол, в том числе школы Татьяны Покровской, и их родители.

Участником встречи стала депутат Государственной Думы, вице-президент Федерации синхронного плавания РФ, координатор партийного проекта «Детский спорт» Ольга Павлова. По ее словам, такие события важны для молодых спортсменов и их тренеров.

«Все хотели пообщаться со Светланой, обнять ее, потрогать медали. Спортсмены вообще суеверные люди, поэтому, уверена, что дети зарядились энергией победителя и ушли со встречи очень вдохновленные», — поделилась впечатлениями парламентарий.

Она отметила, что дети задали чемпионке множество вопросов, в том числе о сложности выступлений на Олимпиаде. Ребятам были интересны как прошедшие Игры в Токио, так и ответ на вопрос о том, как завоевать золото на таких соревнованиях.

«Кроме трудолюбия и усердия у каждого свои секреты, но Светлана приоткрыла один из них. В эти Олимпийские игры, когда наша сборная ощущала сильное давление, выступала без гимна, без флага, без зрителей на трибунах, Светлане Ромашиной очень помогла поддержка семьи и болельщиков в социальных сетях», — объяснила Павлова и напомнила, что поддержка болельщиков — это одна из составляющих каждой спортивной победы.

Также Светлана Ромашина и Ольга Павлова поздравили воспитанницу школы Татьяны Покровской Снежану Петрову с присвоением звания «Мастер спорта России» и вручили ей удостоверение и нагрудный знак.