Воспитанники спортивной школы Лисичанска победили на турнире по вольной борьбе в Луганске

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Прошел год с момента начала полноценных тренировок в восстановленной при поддержке Татарстана спортивной школе №1 подшефного республике города Лисичанска. За это время здесь сформировали спортивные группы и уже успели показать результат: воспитанники тренера Василия Корнева заняли два первых места на турнире по вольной борьбе на Кубок мастера спорта СССР Виктора Шкодюка в Луганске. Помощь в обеспечении наградной атрибутикой организаторам оказал Мензелинский район РТ.

Сам Василий Корнев в профессии 45 лет, к достигнутому своими воспитанниками результату он относится спокойно.

«Мы начали работать в конце февраля прошлого года, по сути, прошло чуть больше года, но уже есть результаты, и неплохие», – отметил он.

Перед поездкой в Луганск тренер отобрал пятерых ребят и провел с ними дополнительные тренировки.

«Я сначала посмотрел, кто как борется, и с этими ребятами больше работал, больше уделял внимания, потом мы поехали в Луганск и выступили удачно: один занял первое место в весе до 52 килограммов, ему четырнадцать лет, и девочка, ей десять, тоже стала первой», – рассказал Корнев.

Еще одна воспитанница тренера заняла третье место.

Для большинства ребят это были первые соревнования.

«Был мандраж, причем большой, они растерялись, потому что людей много, около девяноста участников, сначала были скованными, но я объяснил, что это первые соревнования, ничего страшного, нужно учиться проигрывать, чтобы потом научиться выигрывать», – поделился тренер.

По его словам, соперники были заметно опытнее – многие занимаются по несколько лет, тогда как у лисичанских борцов за плечами всего несколько месяцев тренировок.

Корнев ведет сразу два направления – вольную и классическую борьбу, причем вольную начал преподавать сравнительно недавно. Уже сейчас он переводит отдельных ребят из одного вида в другой: победителя в весе до 52 килограммов после турнира начал готовить и по классической борьбе. Сейчас у тренера около тридцати учеников – примерно поровну в каждой дисциплине. Возраст – от 6 до 44 лет.

Занятия строятся по круговой системе: штанга, турник, скакалка, работа с резиной, пресс – на каждую станцию отводится 35-40 секунд.

Лисичанск находится в прифронтовой зоне, поэтому случаются прилеты.

«Я каждый раз провожу инструктаж по технике безопасности, предупреждаю, чтобы были внимательны», – говорит тренер.

Он отметил условия, созданные при поддержке Татарстана в спортивной школе.

«Школа сделана хорошо, чисто, светло, тепло, оборудование есть, все в порядке», – сказал он.

По словам тренера, ранее двое его воспитанников ездили на соревнования в Москву.

«Там растерялись, но для них это был опыт – они увидели уровень, посмотрели на сильных спортсменов, после этого стали заниматься стабильнее. Сейчас готовимся к следующему турниру, повезем шесть человек. Хочу сказать большое спасибо за спортзал и за помощь – и с формой, и с инвентарем, это для нас очень важно», – подчеркнул Василий Корнев.