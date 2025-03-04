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На главную ТИ-Спорт 4 марта 2025 18:40

Воспитанники «Рубина» Рожков и Моторин попали в заявку молодежной сборной России

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Воспитанники «Рубина» Рожков и Моторин попали в заявку молодежной сборной России
фото: rubin-kazan.ru

Пресс-служба молодежной сборной России опубликовала расширенный состав на матчи с Колумбией U20.

В список попали два воспитанника «Рубина» – Илья Рожков и Даниил Моторин. Защитник играет за основную команду, а форвард перешел в «КАМАЗ» из «Рубина-2».

Напомним, Моторин в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром ФНЛ-2 группы 4. Рожков же в текущем сезоне записал на свой счет один гол и одну передачу в 17-ти матчах за «Рубин».

Молодежная сборная России сыграет с Колумбией дважды. Матчи состоятся 22 и 23 марта.

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче казанцы сыграют со «Спартаком» у себя дома. Встреча состоится 9 марта в 19:30 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #футбол #спорт #сборная России
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