Воспитанники «Рубина» Рожков и Моторин попали в заявку молодежной сборной России

фото: rubin-kazan.ru

Пресс-служба молодежной сборной России опубликовала расширенный состав на матчи с Колумбией U20.

В список попали два воспитанника «Рубина» – Илья Рожков и Даниил Моторин. Защитник играет за основную команду, а форвард перешел в «КАМАЗ» из «Рубина-2».

Напомним, Моторин в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром ФНЛ-2 группы 4. Рожков же в текущем сезоне записал на свой счет один гол и одну передачу в 17-ти матчах за «Рубин».

Молодежная сборная России сыграет с Колумбией дважды. Матчи состоятся 22 и 23 марта.

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче казанцы сыграют со «Спартаком» у себя дома. Встреча состоится 9 марта в 19:30 по мск.