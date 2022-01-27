Воспитанники подшефного ГИБДД детдома посетили Госавтоинспекцию Татарстана
Республиканскую Госавтоинспекцию посетили воспитанники Чистопольского детдома. Мероприятие проводилось для создания благоприятных условий для личностного развития ребят, обучения навыкам безопасного поведения на дороге.
Воспитанники детдома на протяжении нескольких лет являются частыми гостями ГИБДД республики. Ребят встретил замначальника Госавтоинспекции РТ Алексей Пономарев. Он пообщался с ними, напомнил о необходимости всегда соблюдать ПДД.
«Вы являетесь полноправными участниками дорожного движения. Поэтому очень важно, чтобы уже сейчас каждый из вас осознавал и понимал, как правильно себя вести на дороге. От этого зависят ваше здоровье и жизнь, а также безопасность других людей», – сказал Алексей Пономарёв.
После беседы ребята прошли на экскурсию в музей истории ГАИ-ГИБДД, где познакомились со славным прошлым Госавтоинспекции. После музея дети посетили кинотеатр и картинг-центр.
На память о посещении Госавтоинспекции каждому воспитаннику детдома вручили рюкзак с тематическим сувениром, сладостями и световозвращающими элементами.