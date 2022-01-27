Воспитанники подшефного ГИБДД детдома посетили Госавтоинспекцию Татарстана

Республиканскую Госавтоинспекцию посетили воспитанники Чистопольского детдома. Мероприятие проводилось для создания благоприятных условий для личностного развития ребят, обучения навыкам безопасного поведения на дороге.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Воспитанники детдома на протяжении нескольких лет являются частыми гостями ГИБДД республики. Ребят встретил замначальника Госавтоинспекции РТ Алексей Пономарев. Он пообщался с ними, напомнил о необходимости всегда соблюдать ПДД.

«Вы являетесь полноправными участниками дорожного движения. Поэтому очень важно, чтобы уже сейчас каждый из вас осознавал и понимал, как правильно себя вести на дороге. От этого зависят ваше здоровье и жизнь, а также безопасность других людей», – сказал Алексей Пономарёв.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

После беседы ребята прошли на экскурсию в музей истории ГАИ-ГИБДД, где познакомились со славным прошлым Госавтоинспекции. После музея дети посетили кинотеатр и картинг-центр.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

На память о посещении Госавтоинспекции каждому воспитаннику детдома вручили рюкзак с тематическим сувениром, сладостями и световозвращающими элементами.