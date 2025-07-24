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Общество 24 июля 2025 10:00

Воспитанники организаций для детей-сирот из РТ выступят на фестивале «Вернуть детство»

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Воспитанники организаций для детей-сирот из РТ выступят на фестивале «Вернуть детство»
Фото предоставлено Министерством образования и науки РТ

Сборная команда Татарстана, в которую вошли 35 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, примет участие в финале окружного фестиваля Приволжского федерального округа «Вернуть детство». Мероприятия пройдут с 16 по 20 сентября в Уфе.

Участниками команды стали победители регионального этапа фестиваля, который проводился в республике с марта по май. В отборочных состязаниях приняли участие представители восьми детских домов и двух школ-интернатов.
Фестиваль «Вернуть детство» включает пять конкурсных направлений:

  • Окружная выставка прикладного творчества «МастерОК»;
  • Интеллектуально-развивающая игра «Ума палата»;
  • Конкурс детского творчества «Звезды детства»;
  • Спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья»;
  • Конкурс «Кулинарное Мастерство».

#ПФО #фестиваль #дети-сироты
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