Воспитанники нижнекамского соцприюта поддержат бойцов СВО письмами и оберегами

Воспитанники нижнекамского социального приюта для детей и подростков «Балкыш» приняли участие в акции «Письмо солдату». Дети написали послания для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Акцию организовала добровольческая группа «Добрые сердца». По словам ее волонтера, председателя СТОС 8 и 11 микрорайонов Натальи Суворовой, письма войдут в состав очередного гуманитарного груза.

«В понедельник мы будем заниматься отправкой груза. Как раз нужны письма ребят – сегодня для нас их пишут дети из “Балкыша”, за что им огромная благодарность. Они также делают обереги – закончат к понедельнику, и все передадут к нам в пункт сбора гуманитарной помощи», – сообщила она.

Суворова также рассказала, что волонтеры «Добрых сердец» регулярно проводят мастер-классы. Они учат детей, как правильно изготавливать сухой душ, плести браслеты выживания и маскировочные сети.

Организаторы подчеркивают, что акция продолжается. Желающие могут передать письма и гуманитарную помощь по адресу: ул. Химиков, 72б.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой

Фотографии предоставлены Надеждой Багаутдиновой