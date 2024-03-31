Воспитанники нижнекамского соцприюта «Балкыш» изготовили 500 комплектов сухого душа

Воспитанники нижнекамского социального приюта для детей и подростков «Балкыш» посетили пункт приема гуманитарной помощи и приняли участие в изготовлении сухого душа.

Ребятам удалось собрать 500 комплектов, которые в ближайшее время будут отправлены вместе с другой гуманитарной помощью нашим бойцам, находящимся в зоне СВО.

«Мы привлекаем детей в целях патриотического воспитания на мастер-классы по изготовлению сухого душа. К нам в пункт приходило очень много ребят. Это и „Балкыш“, и детский дом, и коррекционная школа № 18, и дети из лицея-интерната № 24. Мы сами организовываем мастер-классы, были в школах № 38, № 37, ходили в кадетский корпус. Стараемся всячески привлечь детей, чтобы они знали, что это такое, и воспитывались в духе патриотизма», — рассказала «Татар-информу» председатель СТОС и организатор пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО Лариса Орлова.

По словам собеседницы агентства, дети рисуют, пишут письма, и это происходит регулярно.

«Мы это все аккуратно складываем, упаковываем и отправляем вместе с гуманитарным грузом. Было так, что в детсаду № 22 ребенок нарисовал рисунок, а потом туда пришел военный, когда вернулся в отпуск. Мы устроили праздничное мероприятие. Этот рисунок он сохранил, принес и показал детям. А затем угостил их, дети были очень довольны», — поделилась Лариса Орлова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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