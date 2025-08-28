Воспитанники нижнекамского приюта «Балкыш» заготовили яблоки для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Воспитанники нижнекамского социального приюта «Балкыш» совместно с волонтерами группы «Добрые сердца» заготовили несколько ведер яблок, которые затем высушат и включат в гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции.

Собрали плоды нижнекамские садоводы и, не задумываясь, передали их в пункт приема гуманитарной помощи. Для бойцов, как они сами отмечают, сушеные яблоки будут удобным перекусом в полевых условиях.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Воспитанники приюта регулярно участвуют в работе пункта «Добрые сердца»: плетут браслеты выживания, делают сухие души.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Деятельность у нас очень разнообразная, вот это все, что мы делаем, их учит новому уникальному социальному опыту. У них новые эмоции, опыт, развиваются навыки, им очень нравится», – рассказала воспитатель старшей группы девочек соцприюта «Балкыш» Татьяна Звегинцева.

«Они постоянно спрашивают: "Когда мы пойдем что-нибудь делать?". То есть, вот эти общественно значимые дела очень важны, мы должны приучать детей с раннего возраста», – добавила она.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой