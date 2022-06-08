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Происшествия
8 июня 2022  12:40
Павел Климчак

Воспитанники Лаишевского детдома побывали в музее органов безопасности Татарстана

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По инициативе сотрудников и ветеранов УФСБ России по Татарстану для воспитанников подшефного ведомству Лаишевского детдома провели экскурсию в музее органов безопасности республики.

Ребятам показали экспозиции, связанные с историей образования Казанской Губернской Чрезвычайной Комиссии, и экспонаты современных лет. Также детям продемонстрировали вещественные доказательства по делам о диверсиях, фрагменты подлинных уголовных дел, материалы о выдающихся разведчиках времен Великой Отечественной войны, а также восстановленный кабинет начальника ОГПУ.

В завершение воспитанникам детского дома показали исторический документальный фильм об образовании КазГубЧК. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Татарстану.

#УФСБ РФ по РТ #детдом
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