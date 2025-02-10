Воспитанники казанской школы-интерната для детей с ОВЗ создали фильм при помощи ИИ

Команда воспитанников ГБОУ Казанской школы-интерната №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья при помощи искусственного интеллекта создала фильм из «оживших» фотографий.

«Наша команда — дети из школы-интерната №1 для детей с ОВЗ. Решили заняться разработкой ИИ-фильмов, потому что мы учимся работать в сфере визуализации и делать интересные для зрителя проекты при минимальном бюджете», — рассказал «Татар-информу» специалист по цифровому дизайну Максим Мальков.

В рамках проекта команда изучает режиссуру, основы звукозаписи, живописи и дизайна, нейросетей и многое другое.

«Мы преодолели рубеж классической видеографии в плане создания проектов видеоклипа, бэкстейджей, отчётных роликов, роликов ТВ-формата и решили попробовать что-то более сложное. Придумали сделать ролик под стилизацию эпохи, но с применением современных технологий», — рассказал Мальков об идее «оживления» фотографий.

Для фильма при помощи искусственного интеллекта был написан сценарий и музыкальное сопровождение. Долгое время команда отбирала фотографии и приступила непосредственно к «оживлению».

В будущем команда собирается создать аудиоальбом на авторские стихи выпускников и «нейроклип» полностью при помощью ИИ.