Студенты КГМУ отправятся на стажировку в Германию

В конце этого месяца на стажировку в Германию отправится первая группа из четырех обучающихся и одного преподавателя Казанского Государственного медицинского университета в клинику немецкого доктора Асада Кутупа. Об этом на пресс-конференции после торжественного заседания Ученого совета КГМУ сообщил сам Асад Кутуп.

«Мы целенаправленно приглашаем воспитанников университета небольшими группами, чтобы дать возможность каждому получить не только знания, но и практику. В этом году планируется, что в Германию поедет около 20 казанцев», — рассказал доктор Кутуп.

Доктор Асад Кутуп является приглашенным профессором Казанского ГМУ и в настоящее время реализует на базе университета и Республиканской клинической больницы Минздрава РТ образовательную программу по абдоминальной хирургии для ординаторов и студентов Казанского государственного медицинского университета, а также врачей РКБ.

В рамках образовательной программы доктор Кутуп читает лекции и проводит семинары по актуальным вопросам хирургии и онкологии. В ходе своих визитов в Казань доктор Кутуп провел в РКБ несколько сложных операций.

«Мы считаем, что эта программа очень полезна для развития новых навыков и знаний наших обучающихся и молодых преподавателей», — подчеркнул начальник отдела международного сотрудничества КГМУ Марат Мухамедьяров.

Ранее стало известно, что почетным профессором Казанского медицинского университета стал немецкий доктор Асад Куту