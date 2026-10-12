Воспитанники детсада в Нижнекамске передали бойцам СВО брелоки ручной работы

Фото предоставлено Верой Муратовой

Воспитанники детского сада №66 Нижнекамска передали гуманитарному пункту брелоки, которые сделали своими руками для участников специальной военной операции. Вместе с подарками дети подготовили послания с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой.

Ребята входят в волонтерское движение «Помогаторы» и уже успели принять участие в нескольких благотворительных инициативах. В прошлом году юные помощники изготавливали окопные свечи, а также собирали гуманитарную помощь для бойцов.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Продукты и необходимые вещи для военнослужащих помогли собрать родители воспитанников и сотрудники детского сада.

«Это уже четвертый выпуск "Помогаторов". Недавно у нас прошло посвящение в волонтеры, и одним из заданий было изготовить брелоки для солдат. Сегодня мы принесли их вместе с посланиями для тех, кто сейчас находится в зоне СВО, — с теплыми словами, пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения», — рассказала воспитатель детского сада №66 Лейсан Катева.

Фото предоставлено Верой Муратовой